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Губернатор призвал главу администрации Кирово-Чепецка уйти в отставку - РИА Новости, 06.08.2024
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14:11 06.08.2024 (обновлено: 14:12 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/kirovo-chepetsk-1964407389.html
Губернатор призвал главу администрации Кирово-Чепецка уйти в отставку
Губернатор призвал главу администрации Кирово-Чепецка уйти в отставку - РИА Новости, 06.08.2024
Губернатор призвал главу администрации Кирово-Чепецка уйти в отставку
Глава администрации Кирово-Чепецка должна уйти в отставку после гибели ребенка от рухнувшей на него ветки аварийного дерева, заявил губернатор Кировской области РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:11
2024-08-06T14:12
жкх
кирово-чепецк
кировская область
россия
александр соколов
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Глава администрации Кирово-Чепецка должна уйти в отставку после гибели ребенка от рухнувшей на него ветки аварийного дерева, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. Ранее прокуратура сообщала, что днем 26 июля в Кирово-Чепецке на 4-летнюю девочку во время её прогулки с мамой упала ветка дерева. Ребенок погиб от черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). "Усугубляет факт то, что на эту ветку задолго до происшествия в социальных сетях жаловались люди. И это постоянная история: зимой дороги убрать не могли, весной и осенью — жалобы на благоустройство. То есть ситуация носит системный характер. Я считаю, что глава администрации Кирово-Чепецка должна сложить полномочия. Об этом говорит весь Кирово-Чепецк. Думаю, это нужно сделать незамедлительно", - заявил Соколов в ходе еженедельного совещания. Также он поручил вице-губернатору Кировской области Андрею Лучинину и министерству внутренней политики совместно с активом города, депутатами и предпринимателями "подумать над системным изменением управления Кирово-Чепецком". Глава региона сообщил, что всем руководителям муниципальных образований велел в течение недели организовать проверки состояния деревьев, особенно высоких и старых, на улицах и во дворах. "ЦУР сделал подборку: Кирс, Красная Поляна, Кирово-Чепецк… Ничему жизнь не учит людей", - констатировал губернатор.
https://ria.ru/20240621/derevo-1954606785.html
кирово-чепецк
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жкх, кирово-чепецк, кировская область, россия, александр соколов, происшествия
ЖКХ, Кирово-Чепецк, Кировская область, Россия, Александр Соколов, Происшествия
Губернатор призвал главу администрации Кирово-Чепецка уйти в отставку

Соколов: глава Кирово-Чепецка должна уйти в отставку после трагедии с ребенком

© Фото : Прокуратура Кировской областиНа месте гибели ребенка в Кирово-Чепецке
На месте гибели ребенка в Кирово-Чепецке - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Прокуратура Кировской области
На месте гибели ребенка в Кирово-Чепецке
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Глава администрации Кирово-Чепецка должна уйти в отставку после гибели ребенка от рухнувшей на него ветки аварийного дерева, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Ранее прокуратура сообщала, что днем 26 июля в Кирово-Чепецке на 4-летнюю девочку во время её прогулки с мамой упала ветка дерева. Ребенок погиб от черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
«
"Усугубляет факт то, что на эту ветку задолго до происшествия в социальных сетях жаловались люди. И это постоянная история: зимой дороги убрать не могли, весной и осенью — жалобы на благоустройство. То есть ситуация носит системный характер. Я считаю, что глава администрации Кирово-Чепецка должна сложить полномочия. Об этом говорит весь Кирово-Чепецк. Думаю, это нужно сделать незамедлительно", - заявил Соколов в ходе еженедельного совещания.
Также он поручил вице-губернатору Кировской области Андрею Лучинину и министерству внутренней политики совместно с активом города, депутатами и предпринимателями "подумать над системным изменением управления Кирово-Чепецком".
Глава региона сообщил, что всем руководителям муниципальных образований велел в течение недели организовать проверки состояния деревьев, особенно высоких и старых, на улицах и во дворах. "ЦУР сделал подборку: Кирс, Красная Поляна, Кирово-Чепецк… Ничему жизнь не учит людей", - констатировал губернатор.
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