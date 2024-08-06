https://ria.ru/20240806/kirovo-chepetsk-1964407389.html

Губернатор призвал главу администрации Кирово-Чепецка уйти в отставку

Губернатор призвал главу администрации Кирово-Чепецка уйти в отставку - РИА Новости, 06.08.2024

Губернатор призвал главу администрации Кирово-Чепецка уйти в отставку

Глава администрации Кирово-Чепецка должна уйти в отставку после гибели ребенка от рухнувшей на него ветки аварийного дерева, заявил губернатор Кировской области РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:11

2024-08-06T14:11

2024-08-06T14:12

жкх

кирово-чепецк

кировская область

россия

александр соколов

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Глава администрации Кирово-Чепецка должна уйти в отставку после гибели ребенка от рухнувшей на него ветки аварийного дерева, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. Ранее прокуратура сообщала, что днем 26 июля в Кирово-Чепецке на 4-летнюю девочку во время её прогулки с мамой упала ветка дерева. Ребенок погиб от черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). "Усугубляет факт то, что на эту ветку задолго до происшествия в социальных сетях жаловались люди. И это постоянная история: зимой дороги убрать не могли, весной и осенью — жалобы на благоустройство. То есть ситуация носит системный характер. Я считаю, что глава администрации Кирово-Чепецка должна сложить полномочия. Об этом говорит весь Кирово-Чепецк. Думаю, это нужно сделать незамедлительно", - заявил Соколов в ходе еженедельного совещания. Также он поручил вице-губернатору Кировской области Андрею Лучинину и министерству внутренней политики совместно с активом города, депутатами и предпринимателями "подумать над системным изменением управления Кирово-Чепецком". Глава региона сообщил, что всем руководителям муниципальных образований велел в течение недели организовать проверки состояния деревьев, особенно высоких и старых, на улицах и во дворах. "ЦУР сделал подборку: Кирс, Красная Поляна, Кирово-Чепецк… Ничему жизнь не учит людей", - констатировал губернатор.

https://ria.ru/20240621/derevo-1954606785.html

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Ольга Фомченкова

жкх, кирово-чепецк, кировская область, россия, александр соколов, происшествия