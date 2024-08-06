https://ria.ru/20240806/khusity-1964293132.html

Хуситы заявили о подготовке ударов по Израилю

Хуситы заявили о подготовке ударов по Израилю - РИА Новости, 06.08.2024

Хуситы заявили о подготовке ударов по Израилю

Официальный представитель йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявил, что движение уже занимается подготовкой большого плана удара по Израилю. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T01:54

2024-08-06T01:54

2024-08-06T02:02

в мире

израиль

иран

тегеран (город)

исмаил хания

ллойд остин

михаил богданов

хамас

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Официальный представитель йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявил, что движение уже занимается подготовкой большого плана удара по Израилю. В интервью изданию Newsweek заместитель секретаря по информации "Ансар Аллах" Насреддин Амер отказался раскрыть подробности участия группировки в предстоящей атаке, но сообщил, что "крупные планы уже разрабатываются". "В этот период мы склонны мало говорить и много действовать... Вот что я хочу, чтобы мир понял", — заявил Амер. Официальный представитель "Ансар Аллах", член политбюро Али Аль-Кахум заявил РИА Новости 4 августа, что ответный удар по Израилю за убийства палестинских и ливанских командиров движений сопротивления будет со всех направлений. Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООн заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

https://ria.ru/20240805/khezbolla-1964283452.html

https://ria.ru/20240805/zayavlenie-1964172101.html

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иран

тегеран (город)

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