https://ria.ru/20240806/khlopok-1964371790.html

На западе Москве два человека пострадали при ЧП в доме

На западе Москве два человека пострадали при ЧП в доме - РИА Новости, 06.08.2024

На западе Москве два человека пострадали при ЧП в доме

Два человека пострадали после происшествия в доме на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:26

2024-08-06T12:26

2024-08-06T17:45

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964402115_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bc212b57b958482a6b96ff0edb87cb8.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Два человека пострадали после происшествия в доме на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что хлопок неизвестного предмета без последующего горения произошел в доме на западе Москвы, есть пострадавшие. "По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240225/vzryv-1929398348.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)