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На западе Москве два человека пострадали при ЧП в доме
На западе Москве два человека пострадали при ЧП в доме - РИА Новости, 06.08.2024
На западе Москве два человека пострадали при ЧП в доме
Два человека пострадали после происшествия в доме на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:26
2024-08-06T12:26
2024-08-06T17:45
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Два человека пострадали после происшествия в доме на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что хлопок неизвестного предмета без последующего горения произошел в доме на западе Москвы, есть пострадавшие. "По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На западе Москве два человека пострадали при ЧП в доме
При взрыве неизвестного предмета на западе Москвы пострадали два человека