https://ria.ru/20240806/khirosima-1964311077.html

Пострадавшие при бомбардировке Хиросимы вспомнили пережитую трагедию

Пострадавшие при бомбардировке Хиросимы вспомнили пережитую трагедию - РИА Новости, 06.08.2024

Пострадавшие при бомбардировке Хиросимы вспомнили пережитую трагедию

Пострадавшие при атомной бомбардировке Хиросимы в 79-ю годовщину со дня трагедии вспоминают пережитое и рассказывают об этом японским СМИ — с каждым годом таких РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T07:18

2024-08-06T07:18

2024-08-06T07:18

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

япония

сша

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ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Пострадавшие при атомной бомбардировке Хиросимы в 79-ю годовщину со дня трагедии вспоминают пережитое и рассказывают об этом японским СМИ — с каждым годом таких людей становится все меньше, а их средний возраст перевалил за 85,58 лет. Сейчас в Японии осталось 106 тысяч человек, переживших атомные бомбардировки. За год их число сократилось на 6,8 тысячи человек. Мэгуми Синода сейчас 92 года, а когда произошел атомный взрыв, ей было 13. Как и другие школьники, 6 августа 1945 года она должна была идти на уборку помещений после того, как оттуда эвакуировали людей, но почувствовала себя плохо и решила в тот день не ходить. Ее дом находился в 2,8 километра от эпицентра. Она видела, как загорелся соседний дом после взрыва и как соседка ходила вокруг него в помешательстве и приговаривала, что в доме осталась бабушка. Мэгуми Синода видела, как мимо проходили ряды обожженных и облученных людей. На следующий день, когда ее увозили на большой телеге, ее окликнул знакомый голос. Она обернулась, но не узнала кто это. Лицо распухло, все тело было в ожогах, лишь позже Мэгуми поняла, что это ее одноклассник. "Я не знала, что ему сказать. Но до самой смерти не забуду, как он выглядел", - говорит Синода. То место, куда она должна была идти на уборку, находилось в 1,5 километрах от эпицентра. Из ее школы погибли около 300 школьников, работавших в тот день там. Сама она потеряла старшую сестру – ее так и не смогли найти, а младший брат осенью того года погиб из-за последствий облучения. "Я винила себя, что осталась в живых, и долгие годы не хотела признаваться, что я сама пережила бомбардировку", - признается Мэгуми Синода. Суэко Хада, 87 лет, во время бомбардировки потеряла всю семью. Ей тогда было 8 лет. Ее дом находился в 800 метрах от эпицентра. Накануне атомного взрыва она как раз на время вернулась домой из эвакуации. Ночь с 5 на 6 августа стала последней, когда вся семья была вместе. "Нам было очень весело. Мы поужинали. Мама положила мне руку под голову, а папу я взяла за руку. Это была последняя ночь, когда мы были вместе", - рассказывает Суэко Хада. Утром родители ушли на работу, а она осталась вместе со старшими сестрами. Когда произошел атомный взрыв, дом рухнул и она оказалась вместе с сестрами под завалами. Она услышала голоса сестер, но тут же увидела огонь. "Я сказала: "Подождите, я сейчас к вам спущусь", а сестры мне закричали: "Нельзя сюда! Не ходи сюда! Ты не спасешься, ты тоже погибнешь!" - рассказывает Хада. Она смогла выбраться, и пока искала кого-нибудь в помощь, увидела изменившийся город: труп человека с ожогами, опустившего голову в чан с водой, израненных людей, бродивших по городу. Из-за пожара она так и не смогла вернуться домой. При бомбардировке она потеряла 5 человек из своей семьи и стала так называемой "сиротой бомбардировки". Ее приютили родственники, но так как тела родителей не были найдены, она была уверена, что они за ней приедут, и каждый день в любую погоду ходила встречать их на остановку трамвая. У Сэко Хады так и осталось чувство вины, что она бросила сестер, и те сгорели живьем в доме. Сэйсити Масуока, 93 года, оказался в километре от эпицентра, когда он учился в 9 классе. "Острый, яркий, очень болезненный свет ослепил глаза. Что было после этого – я не помню. Когда я пришел в себя, я лежал на земле. Я открыл глаза, а вокруг было темно", - вспоминает Масуока. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием. Лаконичные экспонаты воссоздают весь ужас произошедшего, среди них - искореженный трехколесный велосипед, сгоревший до угольной черноты рис в железной коробочке для обеда. Но пережившие бомбардировку говорят, что их память хранит гораздо более страшные картины, чем то, что показано в музее. Они считают, что даже эти экспонаты подобраны с учетом школьных экскурсий: самые страшные свидетельства трагедии хранятся в архиве, чтобы не причинить вреда детской психике.

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https://ria.ru/20240620/oppengeymer-1954274131.html

https://ria.ru/20240806/guterresh-1964300378.html

https://ria.ru/20240519/ssha-1946978861.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), япония, сша