"Хезболла" рассказала об ответе Израилю на удар по пригороду Бейрута
Лидер "Хезболлы": ответ Израилю на удар по пригороду Бейрута будет эффективным
© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы"
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" . Архивное фото
БЕЙРУТ, 6 авг - РИА Новости. Ответ ливанского шиитского движения "Хезболлах" Израилю на удар по пригороду Бейрута будет сильным и эффективным, заявил лидер движения Хасан Насрулла.
"Наш ответ будет сильным, эффективным и действенным", - сказал Насрулла в ходе своего выступления, посвященного памяти убитого в пригороде Бейрута высокопоставленного командира "Хезболлах" Фуада Шукра.
На прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных граждан. Лидер движения Хасан Насрулла заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого возмездием пригрозили Израилю в Тегеране. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных им движений сопротивления в регионе.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.