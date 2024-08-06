https://ria.ru/20240806/khezbolla-1964497127.html

"Хезболла" рассказала об ответе Израилю на удар по пригороду Бейрута

"Хезболла" рассказала об ответе Израилю на удар по пригороду Бейрута - РИА Новости, 06.08.2024

"Хезболла" рассказала об ответе Израилю на удар по пригороду Бейрута

Ответ ливанского шиитского движения "Хезболлах" Израилю на удар по пригороду Бейрута будет сильным и эффективным, заявил лидер движения Хасан Насрулла. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:58

2024-08-06T18:58

2024-08-06T19:03

в мире

израиль

бейрут

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

исмаил хания

хасан насрулла

хамас

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БЕЙРУТ, 6 авг - РИА Новости. Ответ ливанского шиитского движения "Хезболлах" Израилю на удар по пригороду Бейрута будет сильным и эффективным, заявил лидер движения Хасан Насрулла."Наш ответ будет сильным, эффективным и действенным", - сказал Насрулла в ходе своего выступления, посвященного памяти убитого в пригороде Бейрута высокопоставленного командира "Хезболлах" Фуада Шукра.На прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных граждан. Лидер движения Хасан Насрулла заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого возмездием пригрозили Израилю в Тегеране. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных им движений сопротивления в регионе.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240806/khezbolla-1964290509.html

https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исмаил хания, хасан насрулла, хамас, тегеран (город)