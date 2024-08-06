https://ria.ru/20240806/khezbolla-1964290509.html

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецбатальона "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецбатальона "Хезболлы" - РИА Новости, 06.08.2024

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецбатальона "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира батальона специального назначения "Радван" в составе боевого крыла движения "Хезболлах" на юге... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T00:57

2024-08-06T00:57

2024-08-06T03:31

в мире

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902816243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_095235b448317aafbf488b979a6c75d3.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира батальона специального назначения "Радван" в составе боевого крыла движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Ранее этим вечером ВВС действовали в районе Эббы на юге Ливана, чтобы нанести удар и уничтожить террориста Али Джамаля Алдина Джавада, командира сил "Радван" в "Хезболлах", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. По словам израильских военных, его ликвидация "значительно снижает возможности "Хезболлах" по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из южного Ливана против северной части Израиля".

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль