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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецбатальона "Хезболлы" - РИА Новости, 06.08.2024
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00:57 06.08.2024 (обновлено: 03:31 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/khezbolla-1964290509.html
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецбатальона "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецбатальона "Хезболлы" - РИА Новости, 06.08.2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецбатальона "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира батальона специального назначения "Радван" в составе боевого крыла движения "Хезболлах" на юге... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T00:57
2024-08-06T03:31
в мире
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира батальона специального назначения "Радван" в составе боевого крыла движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Ранее этим вечером ВВС действовали в районе Эббы на юге Ливана, чтобы нанести удар и уничтожить террориста Али Джамаля Алдина Джавада, командира сил "Радван" в "Хезболлах", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. По словам израильских военных, его ликвидация "значительно снижает возможности "Хезболлах" по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из южного Ливана против северной части Израиля".
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в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецбатальона "Хезболлы"

Армия Израиля заявила о ликвидации командира батальона "Радван" на юге Ливана

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела в Ливане
Дым от израильского обстрела в Ливане - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира батальона специального назначения "Радван" в составе боевого крыла движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"Ранее этим вечером ВВС действовали в районе Эббы на юге Ливана, чтобы нанести удар и уничтожить террориста Али Джамаля Алдина Джавада, командира сил "Радван" в "Хезболлах", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
По словам израильских военных, его ликвидация "значительно снижает возможности "Хезболлах" по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из южного Ливана против северной части Израиля".
 
В миреЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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