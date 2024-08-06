https://ria.ru/20240806/kharkov-1964292400.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 06.08.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Повторные взрывы слышны в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T01:29
2024-08-06T01:29
2024-08-06T01:36
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Повторные взрывы слышны в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".Ранее ночью мэр города Игорь Терехов уже сообщал о взрывах."В Харькове снова прозвучали звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Харьковской, Житомирской, Хмельницой и Ровенской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964271185.html
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Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремели новые взрывы, объявлена воздушная тревога