https://ria.ru/20240806/kharkov-1964289529.html

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 06.08.2024

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Взрывы прогремели в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T00:39

2024-08-06T00:39

2024-08-06T00:50

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале."В городе было слышно звуки взрывов. Похоже на "прилет", - написал Терехов.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Харьковской, Киевской и Житомирской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964278134.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

россия

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харьков, украина, в мире, россия, вооруженные силы украины