В ХАМАС опровергли сообщения СМИ о назначениях в руководство
Член политбюро ХАМАС опроверг сообщения СМИ о назначениях в руководство движения
© AP Photo / Hatem MoussaХАМАС
© AP Photo / Hatem Moussa
ХАМАС. Архивное фото
КАИР, 6 авг - РИА Новости. Сообщения в СМИ о назначениях в руководство палестинского движения ХАМАС не соответствуют действительности, заявил член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк.
Ранее телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источники, сообщил, что глава совета шуры (консультативного совета) ХАМАС Мухаммед Исмаил Дервиш будет временно возглавлять политбюро движения, пока не будет избран преемник погибшего Исмаила Хании.
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"То, что сообщили некоторые СМИ и соцсети о назначении определенных имен в руководство движения, не соответствует действительности", - сообщил ар-Ришк в Telegram-канале.
Член политбюро ХАМАС добавил, что движение объявит о результатах консультаций, когда они будут завершены.
Ранее источник в ХАМАС сообщил РИА Новости, что обсуждение кандидатуры нового главы политбюро движения на место убитого в Иране Исмаила Хании займет много времен.
Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.