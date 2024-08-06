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Голикова возглавит комиссию по реализации политики в отношении казачества - РИА Новости, 06.08.2024
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Российское казачество
 
16:58 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/kazachestvo-1964469331.html
Голикова возглавит комиссию по реализации политики в отношении казачества
Голикова возглавит комиссию по реализации политики в отношении казачества - РИА Новости, 06.08.2024
Голикова возглавит комиссию по реализации политики в отношении казачества
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в состав межведомственной комиссии по реализации... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:58
2024-08-06T16:58
российское казачество
татьяна голикова
российское казачество
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Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в состав межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.Согласно документу, председателем межведомственной комиссии назначена заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.В состав межведомственной комиссии включены представители аппарата правительства Российской Федерации, МВД России, а также атаман Всероссийского казачьего общества и атаманы Волжского, Сибирского, Терского и Уссурийского войсковых казачьих обществ.Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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татьяна голикова, российское казачество
Российское казачество, Татьяна Голикова, Российское казачество

Голикова возглавит комиссию по реализации политики в отношении казачества

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова возглавила комиссию по реализации Стратегии государственной политики в отношении казачества
Татьяна Голикова возглавила комиссию по реализации Стратегии государственной политики в отношении казачества - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Читать ria.ru в
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в состав межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.
Согласно документу, председателем межведомственной комиссии назначена заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
В состав межведомственной комиссии включены представители аппарата правительства Российской Федерации, МВД России, а также атаман Всероссийского казачьего общества и атаманы Волжского, Сибирского, Терского и Уссурийского войсковых казачьих обществ.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
 
Российское казачествоТатьяна ГоликоваРоссийское казачество
 
 
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