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Голикова возглавит комиссию по реализации политики в отношении казачества
Голикова возглавит комиссию по реализации политики в отношении казачества - РИА Новости, 06.08.2024
Голикова возглавит комиссию по реализации политики в отношении казачества
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в состав межведомственной комиссии по реализации... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:58
2024-08-06T16:58
2024-08-06T16:58
российское казачество
татьяна голикова
российское казачество
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Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в состав межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.Согласно документу, председателем межведомственной комиссии назначена заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.В состав межведомственной комиссии включены представители аппарата правительства Российской Федерации, МВД России, а также атаман Всероссийского казачьего общества и атаманы Волжского, Сибирского, Терского и Уссурийского войсковых казачьих обществ.Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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РИА Новости
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татьяна голикова, российское казачество
Российское казачество, Татьяна Голикова, Российское казачество
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение
о внесении изменений в состав межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.
Согласно документу, председателем межведомственной комиссии назначена заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
В состав межведомственной комиссии включены представители аппарата правительства Российской Федерации, МВД России, а также атаман Всероссийского казачьего общества и атаманы Волжского, Сибирского, Терского и Уссурийского войсковых казачьих обществ.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.