https://ria.ru/20240806/kazachestvo-1964469331.html

Голикова возглавит комиссию по реализации политики в отношении казачества

Голикова возглавит комиссию по реализации политики в отношении казачества - РИА Новости, 06.08.2024

Голикова возглавит комиссию по реализации политики в отношении казачества

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в состав межведомственной комиссии по реализации... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:58

2024-08-06T16:58

2024-08-06T16:58

российское казачество

татьяна голикова

российское казачество

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Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в состав межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.Согласно документу, председателем межведомственной комиссии назначена заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.В состав межведомственной комиссии включены представители аппарата правительства Российской Федерации, МВД России, а также атаман Всероссийского казачьего общества и атаманы Волжского, Сибирского, Терского и Уссурийского войсковых казачьих обществ.Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна голикова, российское казачество