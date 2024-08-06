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Италия подняла истребители для перехвата неопознанных самолетов в Балтии - РИА Новости, 06.08.2024
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23:25 06.08.2024 (обновлено: 23:29 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/italiya-1964530046.html
Италия подняла истребители для перехвата неопознанных самолетов в Балтии
Италия подняла истребители для перехвата неопознанных самолетов в Балтии - РИА Новости, 06.08.2024
Италия подняла истребители для перехвата неопознанных самолетов в Балтии
Министерство обороны Италии заявило о перехвате неопознанных самолетов в Балтии истребителями Eurofighter Typhoon, дислоцированными в Литве. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T23:25
2024-08-06T23:29
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Министерство обороны Италии заявило о перехвате неопознанных самолетов в Балтии истребителями Eurofighter Typhoon, дислоцированными в Литве."Итальянский контингент, дислоцированный на базе Шяуляй в Литве, фактически перехватил неопознанные самолеты в воздушном пространстве Балтии", — говорится в сообщении ведомства.Дополнительную информацию о перехваченных самолетах министерство пока не приводит.В июле министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что НАТО усиливает присутствие в Балтии, чтобы иметь возможности при необходимости вести бои на границе. По его словам, страны Балтии в рамках плана обороны НАТО пытаются также "заполнить пробелы" в оснащении системами ПВО, дальнобойным оружием, для чего нужно "больше оборонных расходов".
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в мире, италия, балтия, литва, eurofighter typhoon, нато
В мире, Италия, Балтия, Литва, Eurofighter Typhoon, НАТО
Италия подняла истребители для перехвата неопознанных самолетов в Балтии

Минобороны Италии сообщило о перехвате неопознанных самолетов в Балтии

© AP Photo / Ariel SchalitИстребители Eurofighter Typhoon
Истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Министерство обороны Италии заявило о перехвате неопознанных самолетов в Балтии истребителями Eurofighter Typhoon, дислоцированными в Литве.
«
"Итальянский контингент, дислоцированный на базе Шяуляй в Литве, фактически перехватил неопознанные самолеты в воздушном пространстве Балтии", — говорится в сообщении ведомства.
Дополнительную информацию о перехваченных самолетах министерство пока не приводит.
В июле министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что НАТО усиливает присутствие в Балтии, чтобы иметь возможности при необходимости вести бои на границе. По его словам, страны Балтии в рамках плана обороны НАТО пытаются также "заполнить пробелы" в оснащении системами ПВО, дальнобойным оружием, для чего нужно "больше оборонных расходов".
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В миреИталияБалтияЛитваEurofighter TyphoonНАТО
 
 
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