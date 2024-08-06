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Около 290 млн рублей инвестируют в развитие завода в Смоленской области - РИА Новости, 06.08.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:29 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/investitsii-1964464165.html
Около 290 млн рублей инвестируют в развитие завода в Смоленской области
Около 290 млн рублей инвестируют в развитие завода в Смоленской области - РИА Новости, 06.08.2024
Около 290 млн рублей инвестируют в развитие завода в Смоленской области
Рославльский "АгриТек" завершает строительство нового производственного цеха, инвестиции в развитие завода составят 290 миллионов рублей, сообщил в своем... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:29
2024-08-06T16:29
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Рославльский "АгриТек" завершает строительство нового производственного цеха, инвестиции в развитие завода составят 290 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. По словам главы региона, в новом цехе планируют запустить современную линию углубленной очистки растительных масел мощностью переработки 200 тонн в сутки. "Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного с компанией на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Общий объем вложений "АгриТека" в развитие завода составит 290 миллионов рублей", - пишет губернатор. Благодаря инвестпроекту будут созданы дополнительные рабочие места. Также предприятие начнет производить жидкий лецитин, который весьма востребован на рынке. После окончания строительства цеха компания уже в этом месяце приступит к пуско-наладочным работам. Реализация проекта будет завершена до конца года.
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин

Около 290 млн рублей инвестируют в развитие завода в Смоленской области

© Фото : пресс-служба губернатора Смоленской области Рославльский "АгриТек" завершает строительство нового производственного цеха
Рославльский АгриТек завершает строительство нового производственного цеха - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Смоленской области
Рославльский "АгриТек" завершает строительство нового производственного цеха
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Рославльский "АгриТек" завершает строительство нового производственного цеха, инвестиции в развитие завода составят 290 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
По словам главы региона, в новом цехе планируют запустить современную линию углубленной очистки растительных масел мощностью переработки 200 тонн в сутки.
«
"Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного с компанией на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Общий объем вложений "АгриТека" в развитие завода составит 290 миллионов рублей", - пишет губернатор.
Благодаря инвестпроекту будут созданы дополнительные рабочие места. Также предприятие начнет производить жидкий лецитин, который весьма востребован на рынке.
После окончания строительства цеха компания уже в этом месяце приступит к пуско-наладочным работам. Реализация проекта будет завершена до конца года.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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