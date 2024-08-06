https://ria.ru/20240806/investitsii-1964464165.html

Около 290 млн рублей инвестируют в развитие завода в Смоленской области

Около 290 млн рублей инвестируют в развитие завода в Смоленской области - РИА Новости, 06.08.2024

Около 290 млн рублей инвестируют в развитие завода в Смоленской области

Рославльский "АгриТек" завершает строительство нового производственного цеха, инвестиции в развитие завода составят 290 миллионов рублей, сообщил в своем... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:29

2024-08-06T16:29

2024-08-06T16:29

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Рославльский "АгриТек" завершает строительство нового производственного цеха, инвестиции в развитие завода составят 290 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. По словам главы региона, в новом цехе планируют запустить современную линию углубленной очистки растительных масел мощностью переработки 200 тонн в сутки. "Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного с компанией на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Общий объем вложений "АгриТека" в развитие завода составит 290 миллионов рублей", - пишет губернатор. Благодаря инвестпроекту будут созданы дополнительные рабочие места. Также предприятие начнет производить жидкий лецитин, который весьма востребован на рынке. После окончания строительства цеха компания уже в этом месяце приступит к пуско-наладочным работам. Реализация проекта будет завершена до конца года.

https://ria.ru/20231002/len-1900031598.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

смоленская область, василий анохин