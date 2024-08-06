Около 290 млн рублей инвестируют в развитие завода в Смоленской области
© Фото : пресс-служба губернатора Смоленской области Рославльский "АгриТек" завершает строительство нового производственного цеха
Рославльский "АгриТек" завершает строительство нового производственного цеха
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Рославльский "АгриТек" завершает строительство нового производственного цеха, инвестиции в развитие завода составят 290 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
По словам главы региона, в новом цехе планируют запустить современную линию углубленной очистки растительных масел мощностью переработки 200 тонн в сутки.
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"Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного с компанией на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Общий объем вложений "АгриТека" в развитие завода составит 290 миллионов рублей", - пишет губернатор.
Благодаря инвестпроекту будут созданы дополнительные рабочие места. Также предприятие начнет производить жидкий лецитин, который весьма востребован на рынке.
После окончания строительства цеха компания уже в этом месяце приступит к пуско-наладочным работам. Реализация проекта будет завершена до конца года.
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