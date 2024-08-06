В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
Глава Херсонской ОВА Прокудин: пострадал объект критической инфраструктуры
© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поражен в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, утверждает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.
В своем Telegram-канале он сообщил, что ряд населенных пунктов, расположенных в подконтрольной ВСУ части Херсонской области подверглись авиаударам и обстрелам в ночь на вторник.
"Попали в объект критической инфраструктуры и админздания", - написал Прокудин, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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