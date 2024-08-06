https://ria.ru/20240806/infrastruktura-1964311322.html
В Запорожье заявили о повреждении объектов инфраструктуры
В Запорожье заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 06.08.2024
В Запорожье заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что в ночь на вторник ряд объектов РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:21
2024-08-06T07:21
2024-08-06T07:21
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что в ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, в районе прозвучало почти 500 взрывов. По его словам, поступили "сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", при этом он не утонил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964278134.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожье заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры