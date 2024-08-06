https://ria.ru/20240806/hirosima-1964409933.html

В Японии создали способ "пережить" бомбардировку Хиросимы

В Японии создали способ "пережить" бомбардировку Хиросимы - РИА Новости, 06.08.2024

В Японии создали способ "пережить" бомбардировку Хиросимы

Компания Tabimachi Gate Hiroshima с помощью виртуальной реальности предлагает людям "пережить" день бомбардировки японского города Хиросима 79 лет назад,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:18

2024-08-06T14:18

2024-08-06T14:18

в мире

технологии

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

япония

фумио кисида

g7

атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки

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ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Компания Tabimachi Gate Hiroshima с помощью виртуальной реальности предлагает людям "пережить" день бомбардировки японского города Хиросима 79 лет назад, сообщил РИА Новости глава отдела продвижения проекта Tabimachi Gate Хироси Ямагути. То, что начиналось с пилотного проекта в 2021 году, а еще год назад было представлено в виде видеоряда длительностью в несколько минут в ходе выставки в рамках саммита лидеров стран G7, трансформировалось в 80-минутный тур по ключевым местам хиросимского Мемориального парка мира, доступный для всех желающих не только на японском, но и на английском языках. Желающим предлагается посетить пять самых значимых локаций парка, где с помощью специальной гарнитуры виртуальной реальности они переносятся на оживленную улицу Хиросимы за несколько секунд до взрыва атомной бомбы. Изображение внутри гарнитуры как бы следует за движением головы человека, и участники проекта могут увидеть и почти почувствовать самостоятельно яркую вспышку и черный дождь, о которых говорят выжившие при бомбардировке. После открывается вид на руины города и мостовую, по которой идут окровавленные люди в обгорелых одеждах со свисающей местами кожей. "Во время саммита G7 в 2023 году мы получили комментарий от пострадавших при бомбардировках, что несмотря на то, что фотографии, конечно, более точно отражают исторические факты, чем CG-изображения (компьютерная графика - ред.), возможность ощутить, например, как на вас падает чёрный дождь, или видеть, как атомная бомба сбрасывается прямо над вами, можно испытать лишь благодаря виртуальной реальности", - рассказал Хироси Ямагути. По его словам, компания видит большой смысл не просто в объективном наблюдении за историей, а в том, чтобы почувствовать её с точки зрения обычных граждан того времени. "Я сам являюсь "хибакуся" (облученным при атомной бомбардировке – ред.) в третьем поколении и с детства слышал только о страшных исторических фактах. Честно говоря, это вызвало во мне что-то вроде травмы, и я отворачивался от истории. Но использование технологий виртуальной реальности позволяет фокусироваться также на городских пейзажах до бомбардировки и на процессе восстановления после неё", - подчеркнул собеседник агентства. Как смогла убедиться корреспондент РИА Новости, с помощью гарнитуры виртуальной реальности человек получает возможность не только пережить ужасы бомбардировки, но и проследить процесс восстановления города до его нынешнего вида. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи человек. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира". В Хиросиме в районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой города. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием. В мае прошлого года во время саммита G7 музей посетили лидеры стран, входящих в группу, а также стран-гостей форума и представители международных организаций. Премьер Японии Фумио Кисида, чей избирательный округ находится в Хиросиме, считает одним из успехов саммита то, что ему впервые удалось пригласить глав государств ядерного клуба в Музей памяти атомной бомбардировки.

https://ria.ru/20240620/oppengeymer-1954274131.html

https://ria.ru/20240806/khirosima-1964095025.html

https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964296640.html

https://ria.ru/20240806/khirosima-1964311077.html

https://ria.ru/20240509/yaponiya-1944851103.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

япония

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в мире, технологии, хиросима (префектура), нагасаки (город), япония, фумио кисида, g7, атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки