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В центре Харькова вспыхнул пожар - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/harkov-1964333948.html
В центре Харькова вспыхнул пожар
В центре Харькова вспыхнул пожар - РИА Новости, 06.08.2024
В центре Харькова вспыхнул пожар
Центральный район Харькова подвергся удару во вторник, в результате чего возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:17
2024-08-06T10:17
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Центральный район Харькова подвергся удару во вторник, в результате чего возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги. "Удар по центральному району города. Плотная жилая застройка. Пожар. Относительно разрушений и жертв информация уточняется", - написал Терехов.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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харьков, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина
В центре Харькова вспыхнул пожар

Мэр Харькова Терехов сообщил о пожаре в центральном районе города

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Центральный район Харькова подвергся удару во вторник, в результате чего возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.
Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги.
"Удар по центральному району города. Плотная жилая застройка. Пожар. Относительно разрушений и жертв информация уточняется", - написал Терехов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреУкраина
 
 
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