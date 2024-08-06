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В центре Харькова вспыхнул пожар
В центре Харькова вспыхнул пожар - РИА Новости, 06.08.2024
В центре Харькова вспыхнул пожар
Центральный район Харькова подвергся удару во вторник, в результате чего возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:17
2024-08-06T10:17
2024-08-06T10:17
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Центральный район Харькова подвергся удару во вторник, в результате чего возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги. "Удар по центральному району города. Плотная жилая застройка. Пожар. Относительно разрушений и жертв информация уточняется", - написал Терехов.
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харьков, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина
В центре Харькова вспыхнул пожар
Мэр Харькова Терехов сообщил о пожаре в центральном районе города