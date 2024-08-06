https://ria.ru/20240806/harkov-1964333948.html

В центре Харькова вспыхнул пожар

В центре Харькова вспыхнул пожар - РИА Новости, 06.08.2024

В центре Харькова вспыхнул пожар

Центральный район Харькова подвергся удару во вторник, в результате чего возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:17

2024-08-06T10:17

2024-08-06T10:17

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Центральный район Харькова подвергся удару во вторник, в результате чего возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги. "Удар по центральному району города. Плотная жилая застройка. Пожар. Относительно разрушений и жертв информация уточняется", - написал Терехов.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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харьков, в мире, украина