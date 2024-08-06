В Грузии раскрыли требование Евросоюза по Украине
Спикер парламента Грузии Папуашвили: ЕС требовал отправить наемников на Украину
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Флаг Грузии. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Евросоюз требовал отправить наемников на Украину, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Об этом пишет Sputnik Грузия.
"Подобные заявления делали и европейцы, они всячески пытались втянуть нас в войну с Россией, требовали отправки наемников на Украину и введения санкций против России", — говорится в публикации.
"Подобные заявления делали и европейцы, они всячески пытались втянуть нас в войну с Россией, требовали отправки наемников на Украину и введения санкций против России", — говорится в публикации.
Он добавил, что в партии "Единое национальное движение" делали такие же заявления, но партия "Грузинская мечта" отвечала, что это втянет страну в конфликт.
В июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" желают, чтобы страна пошла по сценарию Украины, но власти этого не допустят.
В июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" желают, чтобы страна пошла по сценарию Украины, но власти этого не допустят.
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