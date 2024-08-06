https://ria.ru/20240806/gruziya-1964430446.html

В Грузии раскрыли требование Евросоюза по Украине

В Грузии раскрыли требование Евросоюза по Украине - РИА Новости, 06.08.2024

В Грузии раскрыли требование Евросоюза по Украине

Евросоюз требовал отправить наемников на Украину, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Об этом пишет Sputnik Грузия. "Подобные заявления... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:08

2024-08-06T15:08

2024-08-06T15:29

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Евросоюз требовал отправить наемников на Украину, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Об этом пишет Sputnik Грузия. "Подобные заявления делали и европейцы, они всячески пытались втянуть нас в войну с Россией, требовали отправки наемников на Украину и введения санкций против России", — говорится в публикации. Он добавил, что в партии "Единое национальное движение" делали такие же заявления, но партия "Грузинская мечта" отвечала, что это втянет страну в конфликт.В июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" желают, чтобы страна пошла по сценарию Украины, но власти этого не допустят.

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964344514.html

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