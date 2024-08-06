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В Грузии раскрыли требование Евросоюза по Украине - РИА Новости, 06.08.2024
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15:08 06.08.2024 (обновлено: 15:29 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/gruziya-1964430446.html
В Грузии раскрыли требование Евросоюза по Украине
В Грузии раскрыли требование Евросоюза по Украине - РИА Новости, 06.08.2024
В Грузии раскрыли требование Евросоюза по Украине
Евросоюз требовал отправить наемников на Украину, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Об этом пишет Sputnik Грузия. "Подобные заявления... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:08
2024-08-06T15:29
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Евросоюз требовал отправить наемников на Украину, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Об этом пишет Sputnik Грузия. "Подобные заявления делали и европейцы, они всячески пытались втянуть нас в войну с Россией, требовали отправки наемников на Украину и введения санкций против России", — говорится в публикации. Он добавил, что в партии "Единое национальное движение" делали такие же заявления, но партия "Грузинская мечта" отвечала, что это втянет страну в конфликт.В июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" желают, чтобы страна пошла по сценарию Украины, но власти этого не допустят.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964344514.html
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в мире, украина, грузия, россия
В мире, Украина, Грузия, Россия
В Грузии раскрыли требование Евросоюза по Украине

Спикер парламента Грузии Папуашвили: ЕС требовал отправить наемников на Украину

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Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Евросоюз требовал отправить наемников на Украину, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Об этом пишет Sputnik Грузия.

"Подобные заявления делали и европейцы, они всячески пытались втянуть нас в войну с Россией, требовали отправки наемников на Украину и введения санкций против России", — говорится в публикации.
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Он добавил, что в партии "Единое национальное движение" делали такие же заявления, но партия "Грузинская мечта" отвечала, что это втянет страну в конфликт.

В июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" желают, чтобы страна пошла по сценарию Украины, но власти этого не допустят.
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