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США приостановили финансирование лаборатории Лугара в Грузии - РИА Новости, 06.08.2024
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14:58 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/gruziya-1964427662.html
США приостановили финансирование лаборатории Лугара в Грузии
США приостановили финансирование лаборатории Лугара в Грузии - РИА Новости, 06.08.2024
США приостановили финансирование лаборатории Лугара в Грузии
США приостановили финансирование Национального центра по контролю заболеваний Грузии, в число которых входит лаборатория Лугара, на сумму 2 миллиона лари (более РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:58
2024-08-06T14:58
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ТБИЛИСИ, 6 авг - РИА Новости. США приостановили финансирование Национального центра по контролю заболеваний Грузии, в число которых входит лаборатория Лугара, на сумму 2 миллиона лари (более 740 тысяч долларов), заявил на пресс-конференции во вторник глава грузинского Минздрава Михаил Сарджвеладзе. "Разговор может идти максимум о двух миллионах лари. Это нуждается в оценке, может быть, сумма даже меньше", - заявил Сарджвеладзе. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что США приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии. Ранее грузинские СМИ заявили, что лаборатория Лугара в Тбилиси получала ежегодно 10 миллионов долларов от США, и часть из замороженных 95 миллионов долларов были предназначены именно ей. Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ.
https://ria.ru/20240517/gruziya-1946461255.html
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в мире, сша, грузия, тбилиси, энтони блинкен, евросоюз, министерство обороны сша
В мире, США, Грузия, Тбилиси, Энтони Блинкен, Евросоюз, Министерство обороны США
США приостановили финансирование лаборатории Лугара в Грузии

Минздрав Грузии: США приостановили финансирование лаборатории Лугара

© Sputnik / Леван Авлабрели | Перейти в медиабанкЗдание лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Здание лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Sputnik / Леван Авлабрели
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Здание лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 6 авг - РИА Новости. США приостановили финансирование Национального центра по контролю заболеваний Грузии, в число которых входит лаборатория Лугара, на сумму 2 миллиона лари (более 740 тысяч долларов), заявил на пресс-конференции во вторник глава грузинского Минздрава Михаил Сарджвеладзе.
"Разговор может идти максимум о двух миллионах лари. Это нуждается в оценке, может быть, сумма даже меньше", - заявил Сарджвеладзе.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что США приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии. Ранее грузинские СМИ заявили, что лаборатория Лугара в Тбилиси получала ежегодно 10 миллионов долларов от США, и часть из замороженных 95 миллионов долларов были предназначены именно ей.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ.
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