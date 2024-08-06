https://ria.ru/20240806/gruziya-1964427662.html

США приостановили финансирование лаборатории Лугара в Грузии

США приостановили финансирование лаборатории Лугара в Грузии - РИА Новости, 06.08.2024

США приостановили финансирование лаборатории Лугара в Грузии

США приостановили финансирование Национального центра по контролю заболеваний Грузии, в число которых входит лаборатория Лугара, на сумму 2 миллиона лари (более РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:58

2024-08-06T14:58

2024-08-06T14:58

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ТБИЛИСИ, 6 авг - РИА Новости. США приостановили финансирование Национального центра по контролю заболеваний Грузии, в число которых входит лаборатория Лугара, на сумму 2 миллиона лари (более 740 тысяч долларов), заявил на пресс-конференции во вторник глава грузинского Минздрава Михаил Сарджвеладзе. "Разговор может идти максимум о двух миллионах лари. Это нуждается в оценке, может быть, сумма даже меньше", - заявил Сарджвеладзе. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что США приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии. Ранее грузинские СМИ заявили, что лаборатория Лугара в Тбилиси получала ежегодно 10 миллионов долларов от США, и часть из замороженных 95 миллионов долларов были предназначены именно ей. Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ.

https://ria.ru/20240517/gruziya-1946461255.html

https://ria.ru/20240805/finpomosch-1964282619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, грузия, тбилиси, энтони блинкен, евросоюз, министерство обороны сша