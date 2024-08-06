https://ria.ru/20240806/gruziya-1964419753.html

В Грузии сделали внезапное признание о президенте страны

В Грузии сделали внезапное признание о президенте страны - РИА Новости, 06.08.2024

В Грузии сделали внезапное признание о президенте страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать экс-главу республики Михаила Саакашвили, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, его слова... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:40

2024-08-06T14:40

2024-08-06T15:07

в мире

грузия

украина

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать экс-главу республики Михаила Саакашвили, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, его слова приводит "Первый канал"."Михаил Саакашвили постарался, что Саломе Зурабишвили осталась на посту, "Национальное движение" оставило её для того, что когда они сочтут нужным и созреют ситуацию, Саломе Зурабишвили издаст акт о помиловании, что тут удивительного?" — сказал он.В феврале Саломе Зурабишвили заявила, что решение о помиловании заключенного Михаила Саакашвили является моральной ответственностью президента Грузии, и никто не может повлиять на это.С просьбой помиловать его к ней обратились парламент Украины, а также основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия и сам Саакашвили.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20240523/espch-1947934867.html

https://ria.ru/20240725/saakashvili-1961914845.html

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в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, саломе зурабишвили