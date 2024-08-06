https://ria.ru/20240806/golikova-1964338432.html

Голикова будет курировать разработку биомедицинских технологий

Голикова будет курировать разработку биомедицинских технологий - РИА Новости, 06.08.2024

Голикова будет курировать разработку биомедицинских технологий

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать национальные цели развития в области разработки технологий, обеспечивающих сбережение здоровья граждан,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:33

2024-08-06T10:33

2024-08-06T10:33

россия

татьяна голикова

михаил мишустин

правительство рф

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать национальные цели развития в области разработки технологий, обеспечивающих сбережение здоровья граждан, сказано в поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина по исполнению указа президента о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. "Вице-премьерам необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции. Так, Татьяна Голикова будет курировать эту деятельность в области сбережения здоровья граждан (разработка отечественных биомедицинских технологий, формирование собственных производств для выпуска продукции на территории страны)", - сказано в сообщении кабмина.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104077.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, татьяна голикова, михаил мишустин, правительство рф, здоровье - общество