https://ria.ru/20240806/golikova-1964338432.html
Голикова будет курировать разработку биомедицинских технологий
Голикова будет курировать разработку биомедицинских технологий - РИА Новости, 06.08.2024
Голикова будет курировать разработку биомедицинских технологий
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать национальные цели развития в области разработки технологий, обеспечивающих сбережение здоровья граждан,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:33
2024-08-06T10:33
2024-08-06T10:33
россия
татьяна голикова
михаил мишустин
правительство рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать национальные цели развития в области разработки технологий, обеспечивающих сбережение здоровья граждан, сказано в поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина по исполнению указа президента о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. "Вице-премьерам необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции. Так, Татьяна Голикова будет курировать эту деятельность в области сбережения здоровья граждан (разработка отечественных биомедицинских технологий, формирование собственных производств для выпуска продукции на территории страны)", - сказано в сообщении кабмина.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, михаил мишустин, правительство рф, здоровье - общество
Россия, Татьяна Голикова, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Здоровье - Общество
Голикова будет курировать разработку биомедицинских технологий
Голикова будет курировать разработку технологий по сбережению здоровья россиян