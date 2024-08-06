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Голикова будет курировать разработку биомедицинских технологий - РИА Новости, 06.08.2024
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10:33 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/golikova-1964338432.html
Голикова будет курировать разработку биомедицинских технологий
Голикова будет курировать разработку биомедицинских технологий - РИА Новости, 06.08.2024
Голикова будет курировать разработку биомедицинских технологий
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать национальные цели развития в области разработки технологий, обеспечивающих сбережение здоровья граждан,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:33
2024-08-06T10:33
россия
татьяна голикова
михаил мишустин
правительство рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать национальные цели развития в области разработки технологий, обеспечивающих сбережение здоровья граждан, сказано в поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина по исполнению указа президента о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. "Вице-премьерам необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции. Так, Татьяна Голикова будет курировать эту деятельность в области сбережения здоровья граждан (разработка отечественных биомедицинских технологий, формирование собственных производств для выпуска продукции на территории страны)", - сказано в сообщении кабмина.
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россия, татьяна голикова, михаил мишустин, правительство рф, здоровье - общество
Россия, Татьяна Голикова, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Здоровье - Общество
Голикова будет курировать разработку биомедицинских технологий

Голикова будет курировать разработку технологий по сбережению здоровья россиян

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать национальные цели развития в области разработки технологий, обеспечивающих сбережение здоровья граждан, сказано в поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина по исполнению указа президента о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
"Вице-премьерам необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции. Так, Татьяна Голикова будет курировать эту деятельность в области сбережения здоровья граждан (разработка отечественных биомедицинских технологий, формирование собственных производств для выпуска продукции на территории страны)", - сказано в сообщении кабмина.
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РоссияТатьяна ГоликоваМихаил МишустинПравительство РФЗдоровье - Общество
 
 
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