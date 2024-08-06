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При массированном обстреле Курской области погиб один человек, 13 ранены - РИА Новости, 06.08.2024
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14:53 06.08.2024 (обновлено: 15:24 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/gibel-1964425741.html
При массированном обстреле Курской области погиб один человек, 13 ранены
При массированном обстреле Курской области погиб один человек, 13 ранены - РИА Новости, 06.08.2024
При массированном обстреле Курской области погиб один человек, 13 ранены
Один человек погиб, еще 13 пострадали после массированного обстрела ВСУ Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:53
2024-08-06T15:24
курская область
украина
происшествия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
глушковский район
большесолдатский район
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще 13 пострадали после массированного обстрела ВСУ Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Два человека ранены в Глушковском районе, пять человек, в том числе трое детей, — в городе Судже. Позднее за медпомощью обратились еще трое суджанцев, среди которых один ребенок. Два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском. Они находятся в лечебных учреждениях. К несчастью, одна жительница Суджи погибла. Приношу глубокие соболезнования родным и близким", — написал он.По словам Смирнова, по итогам оперштаба с представителями силовых структур было принято решение усилить бригады медиков и скорой в приграничных районах, а также осмотреть ПВР в Курске для переезда жителей из пострадавших домов.Ранее во вторник врио губернатора сообщил, что регион подвергся массированной атаке беспилотников и ракет украинской армии. Он отметил, что обстановка остается сложной, и призвал доверять только официальным источникам информации.Кроме того, утром российские пограничники пресекли попытку ВСУ прорвать границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Позднее в ФСБ подтвердили, что войска противника совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но военные приняли меры по отражению агрессии.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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курская область
украина
россия
глушковский район
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курская область, украина, происшествия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, глушковский район, большесолдатский район
Курская область, Украина, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Глушковский район, Большесолдатский район
При массированном обстреле Курской области погиб один человек, 13 ранены

Смирнов: женщина погибла после массированной атаки ВСУ на Суджи Курской области

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще 13 пострадали после массированного обстрела ВСУ Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Два человека ранены в Глушковском районе, пять человек, в том числе трое детей, — в городе Судже. Позднее за медпомощью обратились еще трое суджанцев, среди которых один ребенок. Два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском. Они находятся в лечебных учреждениях. К несчастью, одна жительница Суджи погибла. Приношу глубокие соболезнования родным и близким", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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По словам Смирнова, по итогам оперштаба с представителями силовых структур было принято решение усилить бригады медиков и скорой в приграничных районах, а также осмотреть ПВР в Курске для переезда жителей из пострадавших домов.
Ранее во вторник врио губернатора сообщил, что регион подвергся массированной атаке беспилотников и ракет украинской армии. Он отметил, что обстановка остается сложной, и призвал доверять только официальным источникам информации.
Кроме того, утром российские пограничники пресекли попытку ВСУ прорвать границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Позднее в ФСБ подтвердили, что войска противника совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но военные приняли меры по отражению агрессии.
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Курская областьУкраинаПроисшествияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияГлушковский районБольшесолдатский район
 
 
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