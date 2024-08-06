https://ria.ru/20240806/gibel-1964425741.html

При массированном обстреле Курской области погиб один человек, 13 ранены

При массированном обстреле Курской области погиб один человек, 13 ранены - РИА Новости, 06.08.2024

При массированном обстреле Курской области погиб один человек, 13 ранены

Один человек погиб, еще 13 пострадали после массированного обстрела ВСУ Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:53

2024-08-06T14:53

2024-08-06T15:24

курская область

украина

происшествия

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

глушковский район

большесолдатский район

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще 13 пострадали после массированного обстрела ВСУ Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Два человека ранены в Глушковском районе, пять человек, в том числе трое детей, — в городе Судже. Позднее за медпомощью обратились еще трое суджанцев, среди которых один ребенок. Два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском. Они находятся в лечебных учреждениях. К несчастью, одна жительница Суджи погибла. Приношу глубокие соболезнования родным и близким", — написал он.По словам Смирнова, по итогам оперштаба с представителями силовых структур было принято решение усилить бригады медиков и скорой в приграничных районах, а также осмотреть ПВР в Курске для переезда жителей из пострадавших домов.Ранее во вторник врио губернатора сообщил, что регион подвергся массированной атаке беспилотников и ракет украинской армии. Он отметил, что обстановка остается сложной, и призвал доверять только официальным источникам информации.Кроме того, утром российские пограничники пресекли попытку ВСУ прорвать границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Позднее в ФСБ подтвердили, что войска противника совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но военные приняли меры по отражению агрессии.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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россия

глушковский район

большесолдатский район

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курская область, украина, происшествия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, глушковский район, большесолдатский район