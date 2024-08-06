При массированном обстреле Курской области погиб один человек, 13 ранены
Смирнов: женщина погибла после массированной атаки ВСУ на Суджи Курской области
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще 13 пострадали после массированного обстрела ВСУ Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Два человека ранены в Глушковском районе, пять человек, в том числе трое детей, — в городе Судже. Позднее за медпомощью обратились еще трое суджанцев, среди которых один ребенок. Два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском. Они находятся в лечебных учреждениях. К несчастью, одна жительница Суджи погибла. Приношу глубокие соболезнования родным и близким", — написал он.
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По словам Смирнова, по итогам оперштаба с представителями силовых структур было принято решение усилить бригады медиков и скорой в приграничных районах, а также осмотреть ПВР в Курске для переезда жителей из пострадавших домов.
Ранее во вторник врио губернатора сообщил, что регион подвергся массированной атаке беспилотников и ракет украинской армии. Он отметил, что обстановка остается сложной, и призвал доверять только официальным источникам информации.
Кроме того, утром российские пограничники пресекли попытку ВСУ прорвать границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Позднее в ФСБ подтвердили, что войска противника совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но военные приняли меры по отражению агрессии.
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