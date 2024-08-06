https://ria.ru/20240806/gerasimov-1964354401.html

Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации

Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.08.2024

Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:37

2024-08-06T11:37

2024-08-06T13:26

специальная военная операция на украине

россия

валерий герасимов

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964357137_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5f5e08d9371df1a650f880071110807.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. "В ходе работы начальник Генштаба заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений, действующих на Красноармейском и Александро-Калиновском направлениях, об обстановке в зоне ответственности. Подвел итоги и поставил задачи на дальнейшие действия", — говорится в релизе.Кроме того, генерал вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу и мужество при выполнении боевых задач.Согласно сводкам Минобороны, за прошлую неделю подразделения группировки "Центр" освободили шесть сел на территории ДНР: Лозоватское, Прогресс, Евгеновку, Волчье, Ленинское и Новоселовку Первую. Кроме того, бойцы нанесли поражение восьми бригадам ВСУ, трем бригадам теробороны и штурмовой бригаде "Лють" Нацполиции Украины, а также отбили 43 контратаки. В зоне ответственности "Центра" украинские войска потеряли более 2,6 тысячи человек убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две пусковые установки американской РСЗО М270 MLRS.

https://ria.ru/20240725/ukraina-1961992710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Посещение Герасимовым войск группировки "Центр" в зоне спецоперации Начальник Генштаба Валерий Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. Генерал заслушал доклады командиров, поставил задачи и вручил награды военнослужащим. 2024-08-06T11:37 true PT2M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф