https://ria.ru/20240806/gerasimov-1964354401.html
Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации
Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.08.2024
Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:37
2024-08-06T11:37
2024-08-06T13:26
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964357137_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5f5e08d9371df1a650f880071110807.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. "В ходе работы начальник Генштаба заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений, действующих на Красноармейском и Александро-Калиновском направлениях, об обстановке в зоне ответственности. Подвел итоги и поставил задачи на дальнейшие действия", — говорится в релизе.Кроме того, генерал вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу и мужество при выполнении боевых задач.Согласно сводкам Минобороны, за прошлую неделю подразделения группировки "Центр" освободили шесть сел на территории ДНР: Лозоватское, Прогресс, Евгеновку, Волчье, Ленинское и Новоселовку Первую. Кроме того, бойцы нанесли поражение восьми бригадам ВСУ, трем бригадам теробороны и штурмовой бригаде "Лють" Нацполиции Украины, а также отбили 43 контратаки. В зоне ответственности "Центра" украинские войска потеряли более 2,6 тысячи человек убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две пусковые установки американской РСЗО М270 MLRS.
https://ria.ru/20240725/ukraina-1961992710.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964357137_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_138ced55028735b858f67f1db4c7d518.jpg
Посещение Герасимовым войск группировки "Центр" в зоне спецоперации
Начальник Генштаба Валерий Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
Генерал заслушал доклады командиров, поставил задачи и вручил награды военнослужащим.
2024-08-06T11:37
true
PT2M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации
Герасимов заслушал доклады о ситуации в зоне ответственности группировки "Центр"