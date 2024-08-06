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Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 06.08.2024 (обновлено: 13:26 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/gerasimov-1964354401.html
Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации
Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.08.2024
Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:37
2024-08-06T13:26
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. &quot;В ходе работы начальник Генштаба заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений, действующих на Красноармейском и Александро-Калиновском направлениях, об обстановке в зоне ответственности. Подвел итоги и поставил задачи на дальнейшие действия&quot;, — говорится в релизе.Кроме того, генерал вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу и мужество при выполнении боевых задач.Согласно сводкам Минобороны, за прошлую неделю подразделения группировки "Центр" освободили шесть сел на территории ДНР: Лозоватское, Прогресс, Евгеновку, Волчье, Ленинское и Новоселовку Первую. Кроме того, бойцы нанесли поражение восьми бригадам ВСУ, трем бригадам теробороны и штурмовой бригаде "Лють" Нацполиции Украины, а также отбили 43 контратаки. В зоне ответственности "Центра" украинские войска потеряли более 2,6 тысячи человек убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две пусковые установки американской РСЗО М270 MLRS.
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Посещение Герасимовым войск группировки "Центр" в зоне спецоперации
Начальник Генштаба Валерий Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. Генерал заслушал доклады командиров, поставил задачи и вручил награды военнослужащим.
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россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации

Герасимов заслушал доклады о ситуации в зоне ответственности группировки "Центр"

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
«

"В ходе работы начальник Генштаба заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений, действующих на Красноармейском и Александро-Калиновском направлениях, об обстановке в зоне ответственности. Подвел итоги и поставил задачи на дальнейшие действия", — говорится в релизе.

Кроме того, генерал вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу и мужество при выполнении боевых задач.
Согласно сводкам Минобороны, за прошлую неделю подразделения группировки "Центр" освободили шесть сел на территории ДНР: Лозоватское, Прогресс, Евгеновку, Волчье, Ленинское и Новоселовку Первую. Кроме того, бойцы нанесли поражение восьми бригадам ВСУ, трем бригадам теробороны и штурмовой бригаде "Лють" Нацполиции Украины, а также отбили 43 контратаки. В зоне ответственности "Центра" украинские войска потеряли более 2,6 тысячи человек убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две пусковые установки американской РСЗО М270 MLRS.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
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