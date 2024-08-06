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Газопровод в Сонковском округе Тверской области приняли в эксплуатацию - РИА Новости, 06.08.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:25 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/gazoprovod-1964392380.html
Газопровод в Сонковском округе Тверской области приняли в эксплуатацию
Газопровод в Сонковском округе Тверской области приняли в эксплуатацию - РИА Новости, 06.08.2024
Газопровод в Сонковском округе Тверской области приняли в эксплуатацию
В селе Петровское Сонковского округа Тверской области принят в эксплуатацию распределительный газопровод, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:25
2024-08-06T13:25
тверская область
удомля
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В селе Петровское Сонковского округа Тверской области принят в эксплуатацию распределительный газопровод, сообщает пресс-служба регионального правительства. Объект построен в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области. Особую роль газификации в развитии Верхневолжья подчеркнул губернатор Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом об итогах деятельности правительства Тверской области за прошедший год в Законодательном Собрании региона. "В прошедшем году завершено строительство 435 километров газопроводов в 29 муниципальных образованиях. Уровень газификации Тверской области достиг 71%. К 2026 году мы должны завершить 100% газификацию: в каждую районную столицу будет приходить газ", – цитирует пресс-служба Руденю. Общая протяженность газопровода в селе Петровское Сонковского округа составляет 2,6 километра. Его ввод обеспечит возможность газификации 40 домовладений, где проживает более 100 человек, а также школы, фельдшерско-акушерского пункта, Дома культуры, дома-интерната и ряда других местных социально значимых учреждений. В 2024 году в Тверской области строятся более 150 километров газовых сетей в 10 муниципальных образованиях: Калининском, Калязинском, Кимрском, Конаковском, Максатихинском, Рамешковском, Ржевском, Сонковском округах, городе Нелидово, поселках Оленино и Максатиха. На завершающей стадии находится строительство источника газоснабжения – межпоселкового газопровода ГРС Бежецк – Максатиха протяженностью 60 километров. В начале июля 2024 года был дан старт самому масштабному инфраструктурному проекту по газификации Тверской области – строительству газопровода-отвода "Ржев – Оленино – Нелидово – Западная Двина". Предполагается, что благодаря работам, выполненным в этом году, будет предоставлена возможность газификации более 6 тысяч домовладений и квартир. В целом к 2026 году реализация мероприятий по газификации обеспечит доступ районных центров к газу в 10 ранее негазифицированных муниципалитетах: это Белый, Весьегонск, Западная Двина, Лесное, Максатиха, Нелидово, Оленино, Сандово, Торопец, Удомля. Планируется построить более 1000 километров газопроводов, что позволит подключить к газу не менее 44 тысяч домовладений и квартир, улучшить инвестиционную привлекательность региона. Активно в Тверской области ведутся работы по догазификации домовладений в населенных пунктах, куда уже пришел газ. На сегодняшний день заключено 16 644 договоров на данный вид работ. 14 392 из них уже исполнено до границ земельных участков, выполнено 7266 подключений. Ряд заявителей может воспользоваться региональными льготами на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков при догазификации. Субсидия в размере от 130 тысяч рублей до 300 тысяч рублей предоставляется многодетным семьям, участникам специальной военной операции и другим категориям граждан.
https://ria.ru/20240709/stroitelstvo-1958558230.html
https://ria.ru/20231129/gazifikatsiya-1912700889.html
https://ria.ru/20231004/gazoprovod-1900518593.html
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удомля, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Удомля, Игорь Руденя, Тверская область

Газопровод в Сонковском округе Тверской области приняли в эксплуатацию

© Фото : пресс-служба правительство Тверской областиГазопровод в Сонковском округе Тверской области приняли в эксплуатацию
Газопровод в Сонковском округе Тверской области приняли в эксплуатацию - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : пресс-служба правительство Тверской области
Газопровод в Сонковском округе Тверской области приняли в эксплуатацию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В селе Петровское Сонковского округа Тверской области принят в эксплуатацию распределительный газопровод, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Объект построен в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области.
Строительство нового газопровода началось в Тверской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Строительство нового газопровода началось в Тверской области
9 июля, 16:52
Особую роль газификации в развитии Верхневолжья подчеркнул губернатор Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом об итогах деятельности правительства Тверской области за прошедший год в Законодательном Собрании региона.
"В прошедшем году завершено строительство 435 километров газопроводов в 29 муниципальных образованиях. Уровень газификации Тверской области достиг 71%. К 2026 году мы должны завершить 100% газификацию: в каждую районную столицу будет приходить газ", – цитирует пресс-служба Руденю.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по газификации - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Руденя поставил задачи по газификации Тверской области
29 ноября 2023, 17:14
Общая протяженность газопровода в селе Петровское Сонковского округа составляет 2,6 километра. Его ввод обеспечит возможность газификации 40 домовладений, где проживает более 100 человек, а также школы, фельдшерско-акушерского пункта, Дома культуры, дома-интерната и ряда других местных социально значимых учреждений.
В 2024 году в Тверской области строятся более 150 километров газовых сетей в 10 муниципальных образованиях: Калининском, Калязинском, Кимрском, Конаковском, Максатихинском, Рамешковском, Ржевском, Сонковском округах, городе Нелидово, поселках Оленино и Максатиха. На завершающей стадии находится строительство источника газоснабжения – межпоселкового газопровода ГРС Бежецк – Максатиха протяженностью 60 километров.
В начале июля 2024 года был дан старт самому масштабному инфраструктурному проекту по газификации Тверской области – строительству газопровода-отвода "Ржев – Оленино – Нелидово – Западная Двина".
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Более 350 километров газовых сетей построят в этом году в Тверской области
4 октября 2023, 18:30
Предполагается, что благодаря работам, выполненным в этом году, будет предоставлена возможность газификации более 6 тысяч домовладений и квартир.
В целом к 2026 году реализация мероприятий по газификации обеспечит доступ районных центров к газу в 10 ранее негазифицированных муниципалитетах: это Белый, Весьегонск, Западная Двина, Лесное, Максатиха, Нелидово, Оленино, Сандово, Торопец, Удомля. Планируется построить более 1000 километров газопроводов, что позволит подключить к газу не менее 44 тысяч домовладений и квартир, улучшить инвестиционную привлекательность региона.
Активно в Тверской области ведутся работы по догазификации домовладений в населенных пунктах, куда уже пришел газ. На сегодняшний день заключено 16 644 договоров на данный вид работ. 14 392 из них уже исполнено до границ земельных участков, выполнено 7266 подключений.
Ряд заявителей может воспользоваться региональными льготами на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков при догазификации. Субсидия в размере от 130 тысяч рублей до 300 тысяч рублей предоставляется многодетным семьям, участникам специальной военной операции и другим категориям граждан.
 
Тверская областьУдомляИгорь РуденяТверская область
 
 
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