https://ria.ru/20240806/gazoprovod-1964392380.html

Газопровод в Сонковском округе Тверской области приняли в эксплуатацию

Газопровод в Сонковском округе Тверской области приняли в эксплуатацию - РИА Новости, 06.08.2024

Газопровод в Сонковском округе Тверской области приняли в эксплуатацию

В селе Петровское Сонковского округа Тверской области принят в эксплуатацию распределительный газопровод, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:25

2024-08-06T13:25

2024-08-06T13:25

тверская область

удомля

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В селе Петровское Сонковского округа Тверской области принят в эксплуатацию распределительный газопровод, сообщает пресс-служба регионального правительства. Объект построен в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области. Особую роль газификации в развитии Верхневолжья подчеркнул губернатор Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом об итогах деятельности правительства Тверской области за прошедший год в Законодательном Собрании региона. "В прошедшем году завершено строительство 435 километров газопроводов в 29 муниципальных образованиях. Уровень газификации Тверской области достиг 71%. К 2026 году мы должны завершить 100% газификацию: в каждую районную столицу будет приходить газ", – цитирует пресс-служба Руденю. Общая протяженность газопровода в селе Петровское Сонковского округа составляет 2,6 километра. Его ввод обеспечит возможность газификации 40 домовладений, где проживает более 100 человек, а также школы, фельдшерско-акушерского пункта, Дома культуры, дома-интерната и ряда других местных социально значимых учреждений. В 2024 году в Тверской области строятся более 150 километров газовых сетей в 10 муниципальных образованиях: Калининском, Калязинском, Кимрском, Конаковском, Максатихинском, Рамешковском, Ржевском, Сонковском округах, городе Нелидово, поселках Оленино и Максатиха. На завершающей стадии находится строительство источника газоснабжения – межпоселкового газопровода ГРС Бежецк – Максатиха протяженностью 60 километров. В начале июля 2024 года был дан старт самому масштабному инфраструктурному проекту по газификации Тверской области – строительству газопровода-отвода "Ржев – Оленино – Нелидово – Западная Двина". Предполагается, что благодаря работам, выполненным в этом году, будет предоставлена возможность газификации более 6 тысяч домовладений и квартир. В целом к 2026 году реализация мероприятий по газификации обеспечит доступ районных центров к газу в 10 ранее негазифицированных муниципалитетах: это Белый, Весьегонск, Западная Двина, Лесное, Максатиха, Нелидово, Оленино, Сандово, Торопец, Удомля. Планируется построить более 1000 километров газопроводов, что позволит подключить к газу не менее 44 тысяч домовладений и квартир, улучшить инвестиционную привлекательность региона. Активно в Тверской области ведутся работы по догазификации домовладений в населенных пунктах, куда уже пришел газ. На сегодняшний день заключено 16 644 договоров на данный вид работ. 14 392 из них уже исполнено до границ земельных участков, выполнено 7266 подключений. Ряд заявителей может воспользоваться региональными льготами на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков при догазификации. Субсидия в размере от 130 тысяч рублей до 300 тысяч рублей предоставляется многодетным семьям, участникам специальной военной операции и другим категориям граждан.

https://ria.ru/20240709/stroitelstvo-1958558230.html

https://ria.ru/20231129/gazifikatsiya-1912700889.html

https://ria.ru/20231004/gazoprovod-1900518593.html

удомля

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

удомля, игорь руденя, тверская область