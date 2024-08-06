https://ria.ru/20240806/gaza-1964524074.html

ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал ракетные пуски из сектора Газа

ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал ракетные пуски из сектора Газа - РИА Новости, 06.08.2024

ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал ракетные пуски из сектора Газа

Три ракетных пуска зафиксированы из сектора Газа по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T22:11

2024-08-06T22:11

2024-08-06T22:11

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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израиль

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Три ракетных пуска зафиксированы из сектора Газа по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Около трех ракетных пусков были зафиксированы со стороны северной части Газы. Одна из ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. О пострадавших не сообщается. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91,5 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240803/khaniya-1963861105.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, россия, рафах (провинция), израиль, в мире