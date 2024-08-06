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ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал ракетные пуски из сектора Газа - РИА Новости, 06.08.2024
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22:11 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/gaza-1964524074.html
ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал ракетные пуски из сектора Газа
ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал ракетные пуски из сектора Газа - РИА Новости, 06.08.2024
ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал ракетные пуски из сектора Газа
Три ракетных пуска зафиксированы из сектора Газа по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T22:11
2024-08-06T22:11
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
хамас
россия
рафах (провинция)
израиль
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Три ракетных пуска зафиксированы из сектора Газа по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Около трех ракетных пусков были зафиксированы со стороны северной части Газы. Одна из ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. О пострадавших не сообщается. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91,5 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, россия, рафах (провинция), израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС, Россия, Рафах (провинция), Израиль, В мире
ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал ракетные пуски из сектора Газа

ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал три ракетных пуска из сектора Газа

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные в Газе
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Три ракетных пуска зафиксированы из сектора Газа по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Около трех ракетных пусков были зафиксированы со стороны северной части Газы. Одна из ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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Вчера, 19:55
О пострадавших не сообщается.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91,5 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНХАМАСРоссияРафах (провинция)ИзраильВ мире
 
 
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