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В Газе заявили о гибели 30 человек за сутки из-за израильских ударов
В Газе заявили о гибели 30 человек за сутки из-за израильских ударов - РИА Новости, 06.08.2024
В Газе заявили о гибели 30 человек за сутки из-за израильских ударов
Тридцать человек погибли, 66 пострадали в секторе Газа за последние сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:59
2024-08-06T14:59
2024-08-06T14:59
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КАИР, 6 авг - РИА Новости. Тридцать человек погибли, 66 пострадали в секторе Газа за последние сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения анклава. "В последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 30 погибших и 66 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава Газы. В заявлении отмечается, что число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 39 653, пострадали более 91,5 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240506/rafakh-1944042813.html
https://ria.ru/20240806/livan-1964399368.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, баскетбольный клуб армия (тбилиси), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, Баскетбольный клуб армия (Тбилиси), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе заявили о гибели 30 человек за сутки из-за израильских ударов
Минздрав Газы: за сутки 30 человек погибли, 66 пострадали из-за атак Израиля
КАИР, 6 авг - РИА Новости. Тридцать человек погибли, 66 пострадали в секторе Газа за последние сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения анклава.
"В последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 30 погибших и 66 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава Газы.
В заявлении отмечается, что число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 39 653, пострадали более 91,5 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.