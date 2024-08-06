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План по доходам в бюджет на 2024 год будет выполнен, заявил глава ФНС - РИА Новости, 06.08.2024
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11:51 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/fns-1964359092.html
План по доходам в бюджет на 2024 год будет выполнен, заявил глава ФНС
План по доходам в бюджет на 2024 год будет выполнен, заявил глава ФНС - РИА Новости, 06.08.2024
План по доходам в бюджет на 2024 год будет выполнен, заявил глава ФНС
Федеральная налоговая служба (ФНС) ожидает выполнения плановых показателей в отношении доходов бюджета РФ на текущий год, никаких проблем нет, заявил глава ФНС... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:51
2024-08-06T11:51
экономика
россия
даниил егоров
михаил мишустин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) ожидает выполнения плановых показателей в отношении доходов бюджета РФ на текущий год, никаких проблем нет, заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "По концу года мы, конечно, прогнозируем выполнение бюджета. Никаких существенных проблем мы здесь не наблюдаем", - сказал Егоров, докладывая премьеру о поступлении доходов в казну. Согласно представленному ведомством весной текущего года прогнозу, поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 году должны вырасти на 12% по сравнению с прошлым годом – до 52,5 триллиона рублей. При этом поступления в федеральный бюджет, как ожидается, увеличатся за год на 20%, до 26,3 триллиона рублей.
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экономика, россия, даниил егоров, михаил мишустин, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Даниил Егоров, Михаил Мишустин, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
План по доходам в бюджет на 2024 год будет выполнен, заявил глава ФНС

Глава ФНС Егоров: никаких проблем с выполнением бюджета в 2024 году нет

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) ожидает выполнения плановых показателей в отношении доходов бюджета РФ на текущий год, никаких проблем нет, заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"По концу года мы, конечно, прогнозируем выполнение бюджета. Никаких существенных проблем мы здесь не наблюдаем", - сказал Егоров, докладывая премьеру о поступлении доходов в казну.
Согласно представленному ведомством весной текущего года прогнозу, поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 году должны вырасти на 12% по сравнению с прошлым годом – до 52,5 триллиона рублей. При этом поступления в федеральный бюджет, как ожидается, увеличатся за год на 20%, до 26,3 триллиона рублей.
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ЭкономикаРоссияДаниил ЕгоровМихаил МишустинФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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