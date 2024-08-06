https://ria.ru/20240806/final--1964282202.html

Около 200 заявок вышли в финал конкурса "Лучший промышленный дизайн России"

Около 200 заявок вышли в финал конкурса "Лучший промышленный дизайн России" - РИА Новости, 06.08.2024

Около 200 заявок вышли в финал конкурса "Лучший промышленный дизайн России"

Более 190 участников стали финалистами нацпремии "Лучший промышленный дизайн России", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:12

2024-08-06T09:12

2024-08-06T09:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

пензенская область

максим ликсутов

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Более 190 участников стали финалистами нацпремии "Лучший промышленный дизайн России", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.По его словам, по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина Москва оказывает поддержку индустрии промдизайна, реализуя ряд важных проектов."Так, в прошлом году был дан старт премии “Лучший промышленный дизайн России”, цель которой — популяризация визуальной культуры в индустрии, а также поддержка творческих достижений производственных предприятий. В текущем году конкурс получил статус национального, а заявки на участие приняты от 1058 проектов почти из пятидесяти регионов России. Из них 195 попали в шорт-лист конкурса. Победителей наградим уже 28 августа", — рассказал Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Финалистами конкурса стали транспортные средства, предметы обихода, промышленное и медоборудование, упаковка продуктов и лекарств, одежда и другая продукция, среди которой оказались и товары московских компаний. В их числе – лазерный станок для резки металла и других твердых материалов, комфортный поезд Московского метро, целый ряд инновационных мониторов для медицины, производственно-логистическое здание автозавода, многофункциональный протез предплечья с микропроцессорным управлением и другие разработки, говорится в сообщении.Кроме того, разработчики из северной столице представили на конкурс речное пассажирское электросудно. Специалисты из Башкирии – обрабатывающий центр с числовым программным управлением для комплексной фрезерной обработки деталей сложной формы, а Пензенская область презентовала передвижной конусно-лучевой компьютерный томограф для быстрого сканирования и получения изображений.Как отметил, министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, число заявок на премию в текущем году выросло в разы."Конкурс стремительно набирает популярность среди промпредприятий страны. В 2024 году к ней присоединились тринадцать регионов России, благодаря чему мы приняли в два раза больше заявок. Также вырос список категорий — с 8 до тринадцати позиций", — цитирует пресс-служба слова Гарбузова.Премию "Лучший промышленный дизайн России" впервые вручили в 2023 году. Ее учредителем стало столичное правительством вместе с министерством промышленности и торговли России при поддержке министерства культуры РФ. Год назад в конкурсе приняли участие свыше пятисот компаний из 36 субъектов России. Они соревновались в 8 категориях. Победу одержали двадцать российских компаний, пятнадцать из которых представляли Москву. В 2024 году премия стала национальной. Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.Москва успешно развивает промышленный дизайн. К примеру, в 2023 году в ходе образовательной программы "Московская техническая школа" создали направление "Промышленный дизайн", где работники производств повышают свою квалификацию в работе с визуально-функциональной составляющей индустриальных изделий.

https://ria.ru/20240723/sobyanin-1961384501.html

https://ria.ru/20240717/sobyanin-1960228763.html

https://ria.ru/20240615/moskva-1953084590.html

россия

пензенская область

москва

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