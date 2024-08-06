https://ria.ru/20240806/film-1964511610.html

Фильм о путешествии в Югру вышел в сообществе проекта VK Места

Фильм о путешествии в Югру вышел в сообществе проекта VK Места - РИА Новости, 06.08.2024

Фильм о путешествии в Югру вышел в сообществе проекта VK Места

Съемочная группа проекта VK Места с музыкантом Абрикосой, актером Александром Новиковым и стендап-комиком Александром Бурдашевым выпустили фильм, посвященный... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T20:42

2024-08-06T20:42

2024-08-06T20:42

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Съемочная группа проекта VK Места с музыкантом Абрикосой, актером Александром Новиковым и стендап-комиком Александром Бурдашевым выпустили фильм, посвященный путешествию в Ханты-Мансийский автономный округ, сообщает Фонд развития Югры. Съемки фильма прошли в рамках экспедиции в край нефтедобычи с 1 по 7 апреля. Организатором выступил Фонд развития Югры совместно с представителями туриндустрии региона. "В Ханты-Мансийском автономном округе участникам медиаэкспедиции удалось пройти разнообразные югорские маршруты. Внимание съемочной группы захватили спортивные занятия, экстремальные развлечения и значимые культурные объекты. В новом фильме проекта VK Места зрители вместе с командой покорят разнообразные туристические маршруты Ханты-Мансийского автономного округа. Мы уверены, Югра сможет поразить путешественников из разных городов России в любое время года", - приводятся в сообщении слова директора VK по стратегическому партнерству Дмитрия Уварова. Уточняется, что команда проекта посетила стойбище семьи Сопочиных, побывала в кернохранилище, прошла по следам геологов и посетила "Дом Ф. К. Салманова", этнографический музей "Торум Маа", Югорский лыжный марафон, Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, океанариум "Акватика", а также познакомилась с художником Айратом Гайнановым и представителями народов ханты и манси.

https://ria.ru/20240308/festival-1931891051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ханты-мансийский автономный округ, россия, югра, вконтакте