Фильм о путешествии в Югру вышел в сообществе проекта VK Места
Виды Ханты-Мансийска
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Съемочная группа проекта VK Места с музыкантом Абрикосой, актером Александром Новиковым и стендап-комиком Александром Бурдашевым выпустили фильм, посвященный путешествию в Ханты-Мансийский автономный округ, сообщает Фонд развития Югры.
Съемки фильма прошли в рамках экспедиции в край нефтедобычи с 1 по 7 апреля. Организатором выступил Фонд развития Югры совместно с представителями туриндустрии региона.
"В Ханты-Мансийском автономном округе участникам медиаэкспедиции удалось пройти разнообразные югорские маршруты. Внимание съемочной группы захватили спортивные занятия, экстремальные развлечения и значимые культурные объекты. В новом фильме проекта VK Места зрители вместе с командой покорят разнообразные туристические маршруты Ханты-Мансийского автономного округа. Мы уверены, Югра сможет поразить путешественников из разных городов России в любое время года", - приводятся в сообщении слова директора VK по стратегическому партнерству Дмитрия Уварова.
Уточняется, что команда проекта посетила стойбище семьи Сопочиных, побывала в кернохранилище, прошла по следам геологов и посетила "Дом Ф. К. Салманова", этнографический музей "Торум Маа", Югорский лыжный марафон, Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, океанариум "Акватика", а также познакомилась с художником Айратом Гайнановым и представителями народов ханты и манси.