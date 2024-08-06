https://ria.ru/20240806/evakuatsiya-1964312913.html

В Башкирии эвакуировали более 180 пациентов психоневрологической больницы

В Башкирии эвакуировали более 180 пациентов психоневрологической больницы - РИА Новости, 06.08.2024

В Башкирии эвакуировали более 180 пациентов психоневрологической больницы

Более 180 пациентов психоневрологической больницы в башкирском Янауле эвакуировали из-за возгорания имущества на медицинском посту, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T07:38

2024-08-06T07:38

2024-08-06T15:07

происшествия

янаул

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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УФА, 6 авг — РИА Новости. Более 180 пациентов психоневрологической больницы в башкирском Янауле эвакуировали из-за возгорания имущества на медицинском посту, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. "В Янаульском психоневрологическом интернате утром загорелось имущество на площади два квадратных метра на медицинском посту. До прибытия сотрудников МЧС России персоналом объекта горение потушено с помощью огнетушителя. Из здания эвакуированы по лестничным маршам 184 пациента, из которых 47 лежачих", — говорится в релизе. Причина пожара устанавливается. О пострадавших не сообщается.

https://ria.ru/20240806/dalnerechensk-1964304390.html

янаул

россия

республика башкортостан

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происшествия, янаул, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан