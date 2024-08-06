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Представитель австрийских экоактивистов рассказал о сумме их штрафов - РИА Новости, 06.08.2024
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17:56 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/ekoaktivisty-1964485939.html
Представитель австрийских экоактивистов рассказал о сумме их штрафов
Представитель австрийских экоактивистов рассказал о сумме их штрафов - РИА Новости, 06.08.2024
Представитель австрийских экоактивистов рассказал о сумме их штрафов
Сумма штрафов участников "Последнего поколения" (нем. Letzte Generation) в Австрии на сегодняшний день исчисляется десятками тысяч евро, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:56
2024-08-06T17:56
в мире
австрия
вена
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ВЕНА, 6 авг - РИА Новости. Сумма штрафов участников "Последнего поколения" (нем. Letzte Generation) в Австрии на сегодняшний день исчисляется десятками тысяч евро, сообщил РИА Новости представитель движения, которое во вторник объявило о завершении своей деятельности в республике. &quot;В настоящее время два человека (участника движения - ред.) находятся в тюрьме, и еще многие окажутся в тюрьме в ближайшие месяцы. Сумма штрафов исчисляется десятками тысяч евро. Точная сумма неизвестна&quot;, - сказал представитель активистов.Во вторник экоактивисты, сторонники "Последнего поколения" в Австрии, заявили, что завершают деятельность своего движения. Одной из последних их акций стала попытка препятствовать работе аэропорта в Вене в конце июля. Пытаясь привлечь внимание властей к своим требованиям, австрийские участники "Последнего поколения" регулярно устраивали протесты, блокируя оживленные улицы городов республики в час пик, приклеивая себя к дорогам, и тем самым вызывая раздражение водителей. Помимо создания заторов на дорогах, они устраивали и другие эксцентричные акции, например, перекрашивали воду в фонтанах. Власти страны за такие действия нередко называли сторонников движения "климатическими прилипалами" или "климатическими террористами". Активисты "Последнего поколения" в Австрии в ходе своих протестов требовали, чтобы правительство внедрило 93 рекомендации Климатического совета, которые должны были помочь становлению климатически нейтрального государства. Совет проходил в республике в 2022 году. Кроме того, они требовали от властей ввести ограничение скорости в 100 километров в час вместо 130 километров в час, чтобы сократить топливо и вместе с тем снизить выброс CO2. Еще одно требование сторонников движения - чтобы в стране больше не было никаких нефтяных и газовых бурений.
https://ria.ru/20240727/protest-1962380961.html
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в мире, австрия, вена
В мире, Австрия, Вена
Представитель австрийских экоактивистов рассказал о сумме их штрафов

Представитель экоактивистов в Австрии: штрафы исчисляются десятками тысяч евро

© AP Photo / Markus SchreiberСотрудники полиции отгоняют экоактивистов движения "Последнее поколение" от здания канцелярии в Берлине, Германия
Сотрудники полиции отгоняют экоактивистов движения Последнее поколение от здания канцелярии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Сотрудники полиции отгоняют экоактивистов движения "Последнее поколение" от здания канцелярии в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 6 авг - РИА Новости. Сумма штрафов участников "Последнего поколения" (нем. Letzte Generation) в Австрии на сегодняшний день исчисляется десятками тысяч евро, сообщил РИА Новости представитель движения, которое во вторник объявило о завершении своей деятельности в республике.
«

"В настоящее время два человека (участника движения - ред.) находятся в тюрьме, и еще многие окажутся в тюрьме в ближайшие месяцы. Сумма штрафов исчисляется десятками тысяч евро. Точная сумма неизвестна", - сказал представитель активистов.

Во вторник экоактивисты, сторонники "Последнего поколения" в Австрии, заявили, что завершают деятельность своего движения. Одной из последних их акций стала попытка препятствовать работе аэропорта в Вене в конце июля.
Участники организации Последнее поколение Австрия организовали протест в Венском международном аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Экоактивисты устроили протест в аэропорту Вены
27 июля, 14:54
Пытаясь привлечь внимание властей к своим требованиям, австрийские участники "Последнего поколения" регулярно устраивали протесты, блокируя оживленные улицы городов республики в час пик, приклеивая себя к дорогам, и тем самым вызывая раздражение водителей. Помимо создания заторов на дорогах, они устраивали и другие эксцентричные акции, например, перекрашивали воду в фонтанах. Власти страны за такие действия нередко называли сторонников движения "климатическими прилипалами" или "климатическими террористами".
Активисты "Последнего поколения" в Австрии в ходе своих протестов требовали, чтобы правительство внедрило 93 рекомендации Климатического совета, которые должны были помочь становлению климатически нейтрального государства. Совет проходил в республике в 2022 году. Кроме того, они требовали от властей ввести ограничение скорости в 100 километров в час вместо 130 километров в час, чтобы сократить топливо и вместе с тем снизить выброс CO2. Еще одно требование сторонников движения - чтобы в стране больше не было никаких нефтяных и газовых бурений.
Активисты экологического движения Just Stop Oil распыляют краску на камни Стоунхенджа. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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