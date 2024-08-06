https://ria.ru/20240806/ekoaktivisty-1964485939.html

Представитель австрийских экоактивистов рассказал о сумме их штрафов

Представитель австрийских экоактивистов рассказал о сумме их штрафов - РИА Новости, 06.08.2024

Представитель австрийских экоактивистов рассказал о сумме их штрафов

Сумма штрафов участников "Последнего поколения" (нем. Letzte Generation) в Австрии на сегодняшний день исчисляется десятками тысяч евро, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:56

2024-08-06T17:56

2024-08-06T17:56

в мире

австрия

вена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906478440_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_c7e2b66248edc3c1d290db47875df3df.jpg

ВЕНА, 6 авг - РИА Новости. Сумма штрафов участников "Последнего поколения" (нем. Letzte Generation) в Австрии на сегодняшний день исчисляется десятками тысяч евро, сообщил РИА Новости представитель движения, которое во вторник объявило о завершении своей деятельности в республике. "В настоящее время два человека (участника движения - ред.) находятся в тюрьме, и еще многие окажутся в тюрьме в ближайшие месяцы. Сумма штрафов исчисляется десятками тысяч евро. Точная сумма неизвестна", - сказал представитель активистов.Во вторник экоактивисты, сторонники "Последнего поколения" в Австрии, заявили, что завершают деятельность своего движения. Одной из последних их акций стала попытка препятствовать работе аэропорта в Вене в конце июля. Пытаясь привлечь внимание властей к своим требованиям, австрийские участники "Последнего поколения" регулярно устраивали протесты, блокируя оживленные улицы городов республики в час пик, приклеивая себя к дорогам, и тем самым вызывая раздражение водителей. Помимо создания заторов на дорогах, они устраивали и другие эксцентричные акции, например, перекрашивали воду в фонтанах. Власти страны за такие действия нередко называли сторонников движения "климатическими прилипалами" или "климатическими террористами". Активисты "Последнего поколения" в Австрии в ходе своих протестов требовали, чтобы правительство внедрило 93 рекомендации Климатического совета, которые должны были помочь становлению климатически нейтрального государства. Совет проходил в республике в 2022 году. Кроме того, они требовали от властей ввести ограничение скорости в 100 километров в час вместо 130 километров в час, чтобы сократить топливо и вместе с тем снизить выброс CO2. Еще одно требование сторонников движения - чтобы в стране больше не было никаких нефтяных и газовых бурений.

https://ria.ru/20240727/protest-1962380961.html

https://ria.ru/20240619/kraska-1954059754.html

австрия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия, вена