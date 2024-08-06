https://ria.ru/20240806/ekaterinburg-1964323149.html

В Екатеринбурге два человека пострадали после давки в аэропорту

В Екатеринбурге два человека пострадали после давки в аэропорту - РИА Новости, 06.08.2024

В Екатеринбурге два человека пострадали после давки в аэропорту

Два человека получили травмы в давке, которая случилась ночью в в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:24

2024-08-06T09:24

2024-08-06T11:25

екатеринбург

происшествия

кольцово (аэропорт)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Два человека получили травмы в давке, которая случилась ночью в в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определенного времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля. Два человека при этом упали и получили травмы, им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта", — говорится в релизе. В пресс-службе пояснили, что это произошло из-за отклонения авиаперевозчиков от расписания: аэропорт практически в одно время принимал сразу несколько рейсов с зарубежных курортных направлений.Некоторые СМИ написали со ссылкой на очевидцев, что в Кольцово были слышны хлопки, затем один из пассажиров якобы закричал о стрельбе, из-за чего началась паника. В пресс-службе аэропорта стрельбу не подтвердили.Там подчеркнули, что сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Аэропорт работу не прерывал, принимает и отправляет рейсы в штатном режиме.Полиция и Уральская транспортная прокуратура начали проверки.

https://rsport.ria.ru/20240719/larkin-1960654673.html

https://ria.ru/20240412/draka-1939685282.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

екатеринбург, происшествия, кольцово (аэропорт)