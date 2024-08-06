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В Екатеринбурге два человека пострадали после давки в аэропорту - РИА Новости, 06.08.2024
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09:24 06.08.2024 (обновлено: 11:25 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/ekaterinburg-1964323149.html
В Екатеринбурге два человека пострадали после давки в аэропорту
В Екатеринбурге два человека пострадали после давки в аэропорту - РИА Новости, 06.08.2024
В Екатеринбурге два человека пострадали после давки в аэропорту
Два человека получили травмы в давке, которая случилась ночью в в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:24
2024-08-06T11:25
екатеринбург
происшествия
кольцово (аэропорт)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Два человека получили травмы в давке, которая случилась ночью в в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определенного времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля. Два человека при этом упали и получили травмы, им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта", — говорится в релизе. В пресс-службе пояснили, что это произошло из-за отклонения авиаперевозчиков от расписания: аэропорт практически в одно время принимал сразу несколько рейсов с зарубежных курортных направлений.Некоторые СМИ написали со ссылкой на очевидцев, что в Кольцово были слышны хлопки, затем один из пассажиров якобы закричал о стрельбе, из-за чего началась паника. В пресс-службе аэропорта стрельбу не подтвердили.Там подчеркнули, что сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Аэропорт работу не прерывал, принимает и отправляет рейсы в штатном режиме.Полиция и Уральская транспортная прокуратура начали проверки.
https://rsport.ria.ru/20240719/larkin-1960654673.html
https://ria.ru/20240412/draka-1939685282.html
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екатеринбург, происшествия, кольцово (аэропорт)
Екатеринбург, Происшествия, Кольцово (аэропорт)
В Екатеринбурге два человека пострадали после давки в аэропорту

Два человека получили травмы после давки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

© Фото очевидцаОбстановка в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Обстановка в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото очевидца
Обстановка в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Два человека получили травмы в давке, которая случилась ночью в в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определенного времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля. Два человека при этом упали и получили травмы, им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта", — говорится в релизе.
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В пресс-службе пояснили, что это произошло из-за отклонения авиаперевозчиков от расписания: аэропорт практически в одно время принимал сразу несколько рейсов с зарубежных курортных направлений.
Некоторые СМИ написали со ссылкой на очевидцев, что в Кольцово были слышны хлопки, затем один из пассажиров якобы закричал о стрельбе, из-за чего началась паника. В пресс-службе аэропорта стрельбу не подтвердили.
Там подчеркнули, что сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Аэропорт работу не прерывал, принимает и отправляет рейсы в штатном режиме.
Полиция и Уральская транспортная прокуратура начали проверки.
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