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Ефимов: Москва за полгода реализовала на торгах более 11 гектаров земли - РИА Новости, 06.08.2024
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09:07 06.08.2024 (обновлено: 10:25 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/efimov-1964276841.html
Ефимов: Москва за полгода реализовала на торгах более 11 гектаров земли
Ефимов: Москва за полгода реализовала на торгах более 11 гектаров земли - РИА Новости, 06.08.2024
Ефимов: Москва за полгода реализовала на торгах более 11 гектаров земли
Власти Москвы в январе-июне 2024 года реализовали через аукционы 11 гектаров земли – в общей сложности там предполагается возвести 180 тысяч квадратных метров... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:07
2024-08-06T10:25
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 августа - РИА Новости. Власти Москвы в январе-июне 2024 года реализовали через аукционы 11 гектаров земли – в общей сложности там предполагается возвести 180 тысяч квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, город по результатам первой половины 2024 года реализовал 69 земельных участков – они предназначены под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и коммерческие проекты."Всего физическим и юридическим лицам продано и сдано в аренду более 11 гектаров земли. На участках смогут построить капитальные объекты общей площадью свыше 180 тысяч квадратных метров. В сравнении с результатами аналогичного периода прошлого года, в январе – июне 2024-го передано в полтора раза больше земли под коммерческую застройку, что говорит о дополнительных возможностях для развития бизнеса в столице", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В сообщении подчеркивается, что в ходе торгов в первом полугодии на один лот приходилось в среднем 13 претендентов.Из всего объема реализованной земли почти 7 гектаров пришлось на ИЖС. "На этих территориях более 50 московских семей смогут построить частные дома общей площадью около 27 тысяч квадратных метров", – отметил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.Он добавил, что площадки в основном находятся в Новой Москве.
https://ria.ru/20240805/nedvizhimost-1964087995.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: Москва за полгода реализовала на торгах более 11 гектаров земли

Ефимов: Москва за полгода реализовала на торгах более 11 гектаров земли

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 августа - РИА Новости. Власти Москвы в январе-июне 2024 года реализовали через аукционы 11 гектаров земли – в общей сложности там предполагается возвести 180 тысяч квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, город по результатам первой половины 2024 года реализовал 69 земельных участков – они предназначены под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и коммерческие проекты.
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5 августа, 14:06
"Всего физическим и юридическим лицам продано и сдано в аренду более 11 гектаров земли. На участках смогут построить капитальные объекты общей площадью свыше 180 тысяч квадратных метров. В сравнении с результатами аналогичного периода прошлого года, в январе – июне 2024-го передано в полтора раза больше земли под коммерческую застройку, что говорит о дополнительных возможностях для развития бизнеса в столице", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В сообщении подчеркивается, что в ходе торгов в первом полугодии на один лот приходилось в среднем 13 претендентов.
Из всего объема реализованной земли почти 7 гектаров пришлось на ИЖС. "На этих территориях более 50 московских семей смогут построить частные дома общей площадью около 27 тысяч квадратных метров", – отметил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.
Он добавил, что площадки в основном находятся в Новой Москве.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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