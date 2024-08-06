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В Нижегородской области произошло смертельное ДТП на ж/д переезде
В Нижегородской области произошло смертельное ДТП на ж/д переезде - РИА Новости, 06.08.2024
В Нижегородской области произошло смертельное ДТП на ж/д переезде
Три пригородных поезда отменили в Нижегородской области из-за смертельного ДТП с мотоциклом на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба на официальном... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:31
2024-08-06T18:31
2024-08-06T18:41
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Три пригородных поезда отменили в Нижегородской области из-за смертельного ДТП с мотоциклом на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба на официальном сайте Горьковской железной дороги (ГЖД). ДТП произошло во вторник в 16.30 (совпадает с мск) на регулируемом обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде перегона Окская – Кожевенное Горьковской железной дороги. "Водитель мотоцикла выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате происшествия мотоциклист погиб", - говорится в сообщении. Отмечается, что задерживается пригородный поезд №6825 сообщением Окская – Кожевенное. "Отменены пригородные поезда: №6826 Кожевенное – Окская отправлением в 17.15, №6827 Окская – Кожевенное отправлением в 17.57 и №6828 Кожевенное – Окская отправлением в 18.52", - указывается в сообщении ГЖД.
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происшествия, нижегородская область, горьковская железная дорога, россия
Происшествия, Нижегородская область, Горьковская железная дорога, Россия
В Нижегородской области произошло смертельное ДТП на ж/д переезде
В Нижегородской области из-за ДТП на переезде отменили три электрички
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости.
Три пригородных поезда отменили в Нижегородской области из-за смертельного ДТП с мотоциклом на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба на официальном сайте
Горьковской железной дороги (ГЖД).
ДТП произошло во вторник в 16.30 (совпадает с мск) на регулируемом обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде перегона Окская – Кожевенное Горьковской железной дороги.
"Водитель мотоцикла выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате происшествия мотоциклист погиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задерживается пригородный поезд №6825 сообщением Окская – Кожевенное.
"Отменены пригородные поезда: №6826 Кожевенное – Окская отправлением в 17.15, №6827 Окская – Кожевенное отправлением в 17.57 и №6828 Кожевенное – Окская отправлением в 18.52", - указывается в сообщении ГЖД.