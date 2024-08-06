https://ria.ru/20240806/dtp-1964488354.html

В Армавире после ДТП с микроавтобусом госпитализировали семь человек

В Армавире после ДТП с микроавтобусом госпитализировали семь человек - РИА Новости, 06.08.2024

В Армавире после ДТП с микроавтобусом госпитализировали семь человек

Семь человек, включая пятеро несовершеннолетних госпитализированы в результате ДТП в Армавире, среди них нет пациентов в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:08

2024-08-06T18:08

2024-08-06T18:14

происшествия

армавир

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ставрополь

mercedes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964474492_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_302084218c0de4d4cb8b1d8b24fd0b6b.jpg

КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Семь человек, включая пятеро несовершеннолетних госпитализированы в результате ДТП в Армавире, среди них нет пациентов в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции Кубани.Во вторник в МЧС РФ информировали о том, что в Армавире столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. Предварительно, пострадали 11 человек. Еще двое погибли - их деблокировали из легковушки. По уточненной информации краевого ГУМЧС, в аварии 11 человек пострадали, из них трое детей, двое погибли, в том числе ребенок."Семь человек (госпитализированы - ред.) - двое из легкового автомобиля и пятеро из автобуса. Тяжёлых нет. Из них пятеро несовершеннолетних", - сказали в ведомстве.По предварительным данным краевой прокуратуры, водитель автомобиля Volkswagen Passat CC выехал со второстепенной дороги на автодорогу Р-217, не пропустил двигающийся по главной дороге грузовой автомобиль Freightliner, с которым столкнулся. Затем обе машины столкнулись с рейсовым автобусом Mercedes Sprinter, который ехал из Ставрополя в Краснодар.Возбуждено уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

https://ria.ru/20240806/dtp-1964380376.html

https://ria.ru/20240806/delo-1964287840.html

армавир

ставрополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире, сообщило МЧС. 2024-08-06T18:08 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, армавир, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставрополь, mercedes