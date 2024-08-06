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Прокуратура завела дело после ДТП с микроавтобусом в Армавире - РИА Новости, 06.08.2024
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17:50 06.08.2024 (обновлено: 20:46 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/dtp-1964484816.html
Прокуратура завела дело после ДТП с микроавтобусом в Армавире
Прокуратура завела дело после ДТП с микроавтобусом в Армавире - РИА Новости, 06.08.2024
Прокуратура завела дело после ДТП с микроавтобусом в Армавире
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с микроавтобусом, фурой и легковым автомобилем в Армавире, сообщили в прокуратуре Кубани. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:50
2024-08-06T20:46
армавир
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с микроавтобусом, фурой и легковым автомобилем в Армавире, сообщили в прокуратуре Кубани.Во вторник в МЧС РФ информировали о том, что в Армавире столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. Предварительно, пострадали 11 человек. Еще двое погибли - их деблокировали из легковушки.По уточненной информации краевого ГУМЧС, в аварии пострадали трое детей, среди погибших также один ребенок."Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Passat CC выехал со второстепенной дороги на автодорогу Р-217, не пропустил двигающийся по главной дороге грузовой автомобиль Freightliner, с которым столкнулся. Затем обе машины столкнулись с рейсовым автобусом Mercedes Sprinter, который ехал из Ставрополя в Краснодар.
https://ria.ru/20240806/lenoblast-1964379918.html
https://ria.ru/20240806/dtp-1964380376.html
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армавир, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ставрополь
Армавир, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Ставрополь
Прокуратура завела дело после ДТП с микроавтобусом в Армавире

Прокуратура завела дело после ДТП с автобусом в Армавире, где погибли 2 человека

© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюНа месте ДТП с участием трех автомобилей под Армавиром на Кубани
На месте ДТП с участием трех автомобилей под Армавиром на Кубани - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
На месте ДТП с участием трех автомобилей под Армавиром на Кубани
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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с микроавтобусом, фурой и легковым автомобилем в Армавире, сообщили в прокуратуре Кубани.
Во вторник в МЧС РФ информировали о том, что в Армавире столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. Предварительно, пострадали 11 человек. Еще двое погибли - их деблокировали из легковушки.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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По уточненной информации краевого ГУМЧС, в аварии пострадали трое детей, среди погибших также один ребенок.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Passat CC выехал со второстепенной дороги на автодорогу Р-217, не пропустил двигающийся по главной дороге грузовой автомобиль Freightliner, с которым столкнулся. Затем обе машины столкнулись с рейсовым автобусом Mercedes Sprinter, который ехал из Ставрополя в Краснодар.
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АрмавирПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСтаврополь
 
 
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