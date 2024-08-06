https://ria.ru/20240806/dtp-1964484816.html

Прокуратура завела дело после ДТП с микроавтобусом в Армавире

Прокуратура завела дело после ДТП с микроавтобусом в Армавире - РИА Новости, 06.08.2024

Прокуратура завела дело после ДТП с микроавтобусом в Армавире

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с микроавтобусом, фурой и легковым автомобилем в Армавире, сообщили в прокуратуре Кубани. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:50

2024-08-06T17:50

2024-08-06T20:46

армавир

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

ставрополь

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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с микроавтобусом, фурой и легковым автомобилем в Армавире, сообщили в прокуратуре Кубани.Во вторник в МЧС РФ информировали о том, что в Армавире столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. Предварительно, пострадали 11 человек. Еще двое погибли - их деблокировали из легковушки.По уточненной информации краевого ГУМЧС, в аварии пострадали трое детей, среди погибших также один ребенок."Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Passat CC выехал со второстепенной дороги на автодорогу Р-217, не пропустил двигающийся по главной дороге грузовой автомобиль Freightliner, с которым столкнулся. Затем обе машины столкнулись с рейсовым автобусом Mercedes Sprinter, который ехал из Ставрополя в Краснодар.

https://ria.ru/20240806/lenoblast-1964379918.html

https://ria.ru/20240806/dtp-1964380376.html

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армавир, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ставрополь