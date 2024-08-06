https://ria.ru/20240806/dtp-1964484673.html

Среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Армавире есть ребенок

Среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Армавире есть ребенок - РИА Новости, 06.08.2024

Среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Армавире есть ребенок

Среди погибших в дорожной аварии с микроавтобусом в Армавире на Кубани мужчина и ребёнок, ещё четверо детей пострадали, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:49

2024-08-06T17:49

2024-08-06T17:49

происшествия

армавир

россия

дтп

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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Среди погибших в дорожной аварии с микроавтобусом в Армавире на Кубани мужчина и ребёнок, ещё четверо детей пострадали, сообщили РИА Новости в администрации города. Ранее в МЧС РФ информировали, что в Армавире столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. Предварительно, пострадали 11 человек, еще двое погибли - их деблокировали из легковушки. "Погибли мужчина и ребенок, которые ехали в легковушке. Кроме того, среди пострадавших двое детей из легкового автомобиля и двое детей из автобуса", - сообщили власти.

https://ria.ru/20240802/kuban-1963721174.html

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2024

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происшествия, армавир, россия, дтп