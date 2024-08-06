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Среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Армавире есть ребенок - РИА Новости, 06.08.2024
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17:49 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/dtp-1964484673.html
Среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Армавире есть ребенок
Среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Армавире есть ребенок - РИА Новости, 06.08.2024
Среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Армавире есть ребенок
Среди погибших в дорожной аварии с микроавтобусом в Армавире на Кубани мужчина и ребёнок, ещё четверо детей пострадали, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:49
2024-08-06T17:49
происшествия
армавир
россия
дтп
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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Среди погибших в дорожной аварии с микроавтобусом в Армавире на Кубани мужчина и ребёнок, ещё четверо детей пострадали, сообщили РИА Новости в администрации города. Ранее в МЧС РФ информировали, что в Армавире столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. Предварительно, пострадали 11 человек, еще двое погибли - их деблокировали из легковушки. "Погибли мужчина и ребенок, которые ехали в легковушке. Кроме того, среди пострадавших двое детей из легкового автомобиля и двое детей из автобуса", - сообщили власти.
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происшествия, армавир, россия, дтп
Происшествия, Армавир, Россия, ДТП
Среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Армавире есть ребенок

В ДТП с микроавтобусом в Армавире погибли мужчина и ребенок

© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюНа месте ДТП с участием трех автомобилей под Армавиром на Кубани
На месте ДТП с участием трех автомобилей под Армавиром на Кубани - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
На месте ДТП с участием трех автомобилей под Армавиром на Кубани
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Среди погибших в дорожной аварии с микроавтобусом в Армавире на Кубани мужчина и ребёнок, ещё четверо детей пострадали, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее в МЧС РФ информировали, что в Армавире столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. Предварительно, пострадали 11 человек, еще двое погибли - их деблокировали из легковушки.
"Погибли мужчина и ребенок, которые ехали в легковушке. Кроме того, среди пострадавших двое детей из легкового автомобиля и двое детей из автобуса", - сообщили власти.
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ПроисшествияАрмавирРоссияДТП
 
 
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