https://ria.ru/20240806/dtp-1964484673.html
Среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Армавире есть ребенок
Среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Армавире есть ребенок - РИА Новости, 06.08.2024
Среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Армавире есть ребенок
Среди погибших в дорожной аварии с микроавтобусом в Армавире на Кубани мужчина и ребёнок, ещё четверо детей пострадали, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:49
2024-08-06T17:49
2024-08-06T17:49
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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Среди погибших в дорожной аварии с микроавтобусом в Армавире на Кубани мужчина и ребёнок, ещё четверо детей пострадали, сообщили РИА Новости в администрации города. Ранее в МЧС РФ информировали, что в Армавире столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. Предварительно, пострадали 11 человек, еще двое погибли - их деблокировали из легковушки. "Погибли мужчина и ребенок, которые ехали в легковушке. Кроме того, среди пострадавших двое детей из легкового автомобиля и двое детей из автобуса", - сообщили власти.
https://ria.ru/20240802/kuban-1963721174.html
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происшествия, армавир, россия, дтп
Происшествия, Армавир, Россия, ДТП
Среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Армавире есть ребенок
В ДТП с микроавтобусом в Армавире погибли мужчина и ребенок