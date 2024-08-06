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В ДТП с микроавтобусом в Армавире погибли два человека - РИА Новости, 06.08.2024
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17:06 06.08.2024 (обновлено: 18:35 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/dtp-1964472839.html
В ДТП с микроавтобусом в Армавире погибли два человека
В ДТП с микроавтобусом в Армавире погибли два человека - РИА Новости, 06.08.2024
В ДТП с микроавтобусом в Армавире погибли два человека
Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире на Кубани, сообщили в МЧС. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:06
2024-08-06T18:35
происшествия
армавир
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 6 авг — РИА Новости. Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире на Кубани, сообщили в МЧС."В Армавире столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. Предварительно, пострадали 11 человек. Еще двое погибли — их деблокировали из легковушки специалисты МЧС России", — говорится в заявлении.Уточняется, что на месте работает 31 сотрудник и десять единиц техники.Позднее стало известно, что число пострадавших достигло 14 человек, 11 из них госпитализированы. По предварительным данным, среди них есть дети.Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240806/lenoblast-1964379918.html
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ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире
Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире, сообщило МЧС.
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происшествия, армавир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Армавир, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП с микроавтобусом в Армавире погибли два человека

В Армавире в ДТП с микроавтобусом погибли два человека, 11 пострадали

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 авг — РИА Новости. Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире на Кубани, сообщили в МЧС.
«
"В Армавире столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. Предварительно, пострадали 11 человек. Еще двое погибли — их деблокировали из легковушки специалисты МЧС России", — говорится в заявлении.
Уточняется, что на месте работает 31 сотрудник и десять единиц техники.
Позднее стало известно, что число пострадавших достигло 14 человек, 11 из них госпитализированы. По предварительным данным, среди них есть дети.
Возбуждено уголовное дело.
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ПроисшествияАрмавирРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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