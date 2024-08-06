https://ria.ru/20240806/dtp-1964472839.html

В ДТП с микроавтобусом в Армавире погибли два человека

В ДТП с микроавтобусом в Армавире погибли два человека - РИА Новости, 06.08.2024

В ДТП с микроавтобусом в Армавире погибли два человека

Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире на Кубани, сообщили в МЧС. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:06

2024-08-06T17:06

2024-08-06T18:35

происшествия

армавир

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 6 авг — РИА Новости. Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире на Кубани, сообщили в МЧС."В Армавире столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. Предварительно, пострадали 11 человек. Еще двое погибли — их деблокировали из легковушки специалисты МЧС России", — говорится в заявлении.Уточняется, что на месте работает 31 сотрудник и десять единиц техники.Позднее стало известно, что число пострадавших достигло 14 человек, 11 из них госпитализированы. По предварительным данным, среди них есть дети.Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20240806/lenoblast-1964379918.html

армавир

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2024

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ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса в Армавире, сообщило МЧС. 2024-08-06T17:06 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, армавир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)