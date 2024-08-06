В Красноярском крае автобус с 19 пассажирами попал в ДТП
В Красноярском крае автобус с 19 пассажирами попал в ДТП, пострадали 4 человека
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Автобус с 19 пассажирами попал в ДТП на трассе в Красноярском крае, пострадали 4 человека, в том числе 11-летний ребенок, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
"Сегодня ночью на 73 километре автодороги "Шарыпово-Ужур-Балахта" 43-летний водитель, управляя автобусом Меrcedes, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на полуприцеп "цистерна" грузового автомобиля Volvo, с последующим наездом автобуса на трактор "К-700", осуществлявший расчистку дорожного полотна после селевого потока", - говорится в сообщении.
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
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© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
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На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
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На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
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