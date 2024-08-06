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В Красноярском крае автобус с 19 пассажирами попал в ДТП - РИА Новости, 06.08.2024
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12:01 06.08.2024 (обновлено: 12:13 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/dtp-1964362939.html
В Красноярском крае автобус с 19 пассажирами попал в ДТП
В Красноярском крае автобус с 19 пассажирами попал в ДТП - РИА Новости, 06.08.2024
В Красноярском крае автобус с 19 пассажирами попал в ДТП
Автобус с 19 пассажирами попал в ДТП на трассе в Красноярском крае, пострадали 4 человека, в том числе 11-летний ребенок, сообщает региональная Госавтоинспекция РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:01
2024-08-06T12:13
происшествия
красноярский край
новосибирск
кызыл
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КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Автобус с 19 пассажирами попал в ДТП на трассе в Красноярском крае, пострадали 4 человека, в том числе 11-летний ребенок, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале. "Сегодня ночью на 73 километре автодороги "Шарыпово-Ужур-Балахта" 43-летний водитель, управляя автобусом Меrcedes, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на полуприцеп "цистерна" грузового автомобиля Volvo, с последующим наездом автобуса на трактор "К-700", осуществлявший расчистку дорожного полотна после селевого потока", - говорится в сообщении. Автобус перевозил 19 пассажиров из Новосибирска в Кызыл. В результате ДТП пострадали его водитель и три пассажира, в том числе ребенок 11 лет.
https://ria.ru/20240805/dtp-1964076566.html
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происшествия, красноярский край, новосибирск, кызыл
Происшествия, Красноярский край, Новосибирск, Кызыл
В Красноярском крае автобус с 19 пассажирами попал в ДТП

В Красноярском крае автобус с 19 пассажирами попал в ДТП, пострадали 4 человека

© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Автобус с 19 пассажирами попал в ДТП на трассе в Красноярском крае, пострадали 4 человека, в том числе 11-летний ребенок, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
"Сегодня ночью на 73 километре автодороги "Шарыпово-Ужур-Балахта" 43-летний водитель, управляя автобусом Меrcedes, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на полуприцеп "цистерна" грузового автомобиля Volvo, с последующим наездом автобуса на трактор "К-700", осуществлявший расчистку дорожного полотна после селевого потока", - говорится в сообщении.
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
1 из 2
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
2 из 2
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
1 из 2
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
2 из 2
Автобус перевозил 19 пассажиров из Новосибирска в Кызыл. В результате ДТП пострадали его водитель и три пассажира, в том числе ребенок 11 лет.
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