https://ria.ru/20240806/dtp-1964362939.html

В Красноярском крае автобус с 19 пассажирами попал в ДТП

В Красноярском крае автобус с 19 пассажирами попал в ДТП - РИА Новости, 06.08.2024

В Красноярском крае автобус с 19 пассажирами попал в ДТП

Автобус с 19 пассажирами попал в ДТП на трассе в Красноярском крае, пострадали 4 человека, в том числе 11-летний ребенок, сообщает региональная Госавтоинспекция РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:01

2024-08-06T12:01

2024-08-06T12:13

происшествия

красноярский край

новосибирск

кызыл

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КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Автобус с 19 пассажирами попал в ДТП на трассе в Красноярском крае, пострадали 4 человека, в том числе 11-летний ребенок, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале. "Сегодня ночью на 73 километре автодороги "Шарыпово-Ужур-Балахта" 43-летний водитель, управляя автобусом Меrcedes, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на полуприцеп "цистерна" грузового автомобиля Volvo, с последующим наездом автобуса на трактор "К-700", осуществлявший расчистку дорожного полотна после селевого потока", - говорится в сообщении. Автобус перевозил 19 пассажиров из Новосибирска в Кызыл. В результате ДТП пострадали его водитель и три пассажира, в том числе ребенок 11 лет.

https://ria.ru/20240805/dtp-1964076566.html

красноярский край

новосибирск

кызыл

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происшествия, красноярский край, новосибирск, кызыл