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Костромские предприятия на 12% увеличили деревообработку - РИА Новости, 06.08.2024
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
13:30 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/derevoobrabotka-1964394062.html
Костромские предприятия на 12% увеличили деревообработку
Костромские предприятия на 12% увеличили деревообработку - РИА Новости, 06.08.2024
Костромские предприятия на 12% увеличили деревообработку
Предприятия Костромской области за шесть месяцев 2024 года на 12% увеличили выпуск обработанной древесины и изделий из дерева, следует из данных Костромастата. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:30
2024-08-06T13:30
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КОСТРОМА, 6 авг - РИА Новости. Предприятия Костромской области за шесть месяцев 2024 года на 12% увеличили выпуск обработанной древесины и изделий из дерева, следует из данных Костромастата. Лесопромышленный комплекс является одной из ведущих отраслей экономики Костромской области, вопросы развития и поддержки деревообрабатывающих производств находятся на постоянном контроле администрации региона во главе с губернатором Сергеем Ситниковым. При поддержке обладминистрации лесная отрасль, наиболее пострадавшая от введения санкций, активно восстанавливает объемы выпуска продукции. Предприятиям, в частности, оказывается помощь с выходом на новые рынки, освоением новых направлений производства, привлечением финансовых средств на реализацию проектов. "С января по июнь обработка древесины и производство изделий из дерева выросли на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самый активный рост - в 1,8 раза - отмечен в производстве древесноволокнистых плит. Также увеличился выпуск лесоматериалов, фанеры, древесностружечных плит, дверей. Основные объемы обеспечивают ООО "Свисс Кроно", НАО "Свеза Кострома", НАО "Свеза Мантурово", - сообщает обладминистрация. В частности, наращивает производственные мощности фанерный комбинат, построенный в Галиче. Крупноформатная фанера востребована как в России, так и за рубежом. С прошлого года предприятием запущен собственный ускоренный железнодорожный контейнерный маршрут для доставки продукции в крупные экономические центры Китая. "Благодаря поддержке региональных властей, губернатора Сергея Константиновича Ситникова самый масштабный greenfield-проект всего российского лесопромышленного комплекса удалось реализовать в рекордно короткие сроки. Оперативно были решены вопросы с инфраструктурой – подъездными дорогами, железнодорожными путями, подключением к электросетям и строительством трансформаторной подстанции", - приводит обладминистрация слова генерального директора ООО "Галичский фанерный комбинат" Евгения Гавренева. Производитель березовой фанеры компания "Свеза" при поддержке администрации региона открывает новые производственные линии. В настоящее время на комбинатах компании запущен ряд проектов, связанных с автоматизацией, роботизацией процессов и внедрением искусственного интеллекта. При поручительстве гарантийного фонда Костромской области деревопереработчики смогли привлечь кредиты на общую сумму 176 миллионов рублей. Также три займа предоставлены по линии региональной микрокредитной организации. При содействии администрации региона мебельное предприятие ООО "Нрава" включено в число участников нацпроекта "Производительность труда" и реализует программу по повышению эффективности производства. Поддержку для участия в выставках предпринимателям оказывает центр "Мой бизнес" - три представителя регионального рынка лесопереработки в сентябре примут участие в международной выставке "Лесдревмаш".
https://ria.ru/20240403/vypusk-1937721801.html
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костромская область, галич, россия, сергей ситников, свеза
Костромская область, Костромская область, Галич, Россия, Сергей Ситников, Свеза

Костромские предприятия на 12% увеличили деревообработку

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРабочий на участке деревообработки
Рабочий на участке деревообработки - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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КОСТРОМА, 6 авг - РИА Новости. Предприятия Костромской области за шесть месяцев 2024 года на 12% увеличили выпуск обработанной древесины и изделий из дерева, следует из данных Костромастата.
Лесопромышленный комплекс является одной из ведущих отраслей экономики Костромской области, вопросы развития и поддержки деревообрабатывающих производств находятся на постоянном контроле администрации региона во главе с губернатором Сергеем Ситниковым. При поддержке обладминистрации лесная отрасль, наиболее пострадавшая от введения санкций, активно восстанавливает объемы выпуска продукции. Предприятиям, в частности, оказывается помощь с выходом на новые рынки, освоением новых направлений производства, привлечением финансовых средств на реализацию проектов.
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"С января по июнь обработка древесины и производство изделий из дерева выросли на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самый активный рост - в 1,8 раза - отмечен в производстве древесноволокнистых плит. Также увеличился выпуск лесоматериалов, фанеры, древесностружечных плит, дверей. Основные объемы обеспечивают ООО "Свисс Кроно", НАО "Свеза Кострома", НАО "Свеза Мантурово", - сообщает обладминистрация.
В частности, наращивает производственные мощности фанерный комбинат, построенный в Галиче. Крупноформатная фанера востребована как в России, так и за рубежом. С прошлого года предприятием запущен собственный ускоренный железнодорожный контейнерный маршрут для доставки продукции в крупные экономические центры Китая.
"Благодаря поддержке региональных властей, губернатора Сергея Константиновича Ситникова самый масштабный greenfield-проект всего российского лесопромышленного комплекса удалось реализовать в рекордно короткие сроки. Оперативно были решены вопросы с инфраструктурой – подъездными дорогами, железнодорожными путями, подключением к электросетям и строительством трансформаторной подстанции", - приводит обладминистрация слова генерального директора ООО "Галичский фанерный комбинат" Евгения Гавренева.
Производитель березовой фанеры компания "Свеза" при поддержке администрации региона открывает новые производственные линии. В настоящее время на комбинатах компании запущен ряд проектов, связанных с автоматизацией, роботизацией процессов и внедрением искусственного интеллекта.
При поручительстве гарантийного фонда Костромской области деревопереработчики смогли привлечь кредиты на общую сумму 176 миллионов рублей. Также три займа предоставлены по линии региональной микрокредитной организации. При содействии администрации региона мебельное предприятие ООО "Нрава" включено в число участников нацпроекта "Производительность труда" и реализует программу по повышению эффективности производства. Поддержку для участия в выставках предпринимателям оказывает центр "Мой бизнес" - три представителя регионального рынка лесопереработки в сентябре примут участие в международной выставке "Лесдревмаш".
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Костромская областьКостромская областьГаличРоссияСергей СитниковСвеза
 
 
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