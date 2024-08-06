https://ria.ru/20240806/delo-1964287840.html

СК возбудил дело после ДТП в Магнитогорске

СК возбудил дело после ДТП в Магнитогорске - РИА Новости, 06.08.2024

СК возбудил дело после ДТП в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после наезда пьяного мужчины на сотрудника полиции в Челябинской РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T00:12

2024-08-06T00:12

2024-08-06T00:12

происшествия

россия

челябинская область

челябинск

ирина волк

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после наезда пьяного мужчины на сотрудника полиции в Челябинской области, сообщается в Telegram-канале СК России. Нетрезвый житель Челябинской области с маленьким сыном, пытаясь уехать от сотрудников Госавтоинспекции, наехал на одного из них, но был задержан, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с происшествием в Челябинске. В социальных медиа сообщается, что в Челябинске мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от сотрудников ДПС. В результате он совершил ДТП и наезд на сотрудника полиции. В машине правонарушителя находился его четырехлетний сын. Глава Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил врид заместителя председателя СК России... Корпусову К.Е. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. По данным официального представителя МВД, в дежурную часть поступило сообщение, что на одной из улиц города водитель Mazda опасно маневрирует с ребенком в салоне. Водитель не отреагировал на требование экипажа Госавтоинспекции остановиться и попытался скрыться, полицейские начали его преследовать. Задержать и доставить в отдел полиции пьяного мужчину удалось, когда к погоне подключились еще четыре экипажа Госавтоинспекции. Четырехлетний сын нарушителя, сидевший на переднем пассажирском сиденье, в ДТП не пострадал, его передали матери, уточнила Волк.

https://ria.ru/20240805/nalchik-1964258914.html

https://ria.ru/20240805/rebenok-1964239896.html

россия

челябинская область

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, челябинская область, челябинск, ирина волк, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)