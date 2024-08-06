https://ria.ru/20240806/delo-1964287840.html
СК возбудил дело после ДТП в Магнитогорске
СК возбудил дело после ДТП в Магнитогорске - РИА Новости, 06.08.2024
СК возбудил дело после ДТП в Магнитогорске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после наезда пьяного мужчины на сотрудника полиции в Челябинской РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T00:12
2024-08-06T00:12
2024-08-06T00:12
происшествия
россия
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челябинск
ирина волк
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после наезда пьяного мужчины на сотрудника полиции в Челябинской области, сообщается в Telegram-канале СК России. Нетрезвый житель Челябинской области с маленьким сыном, пытаясь уехать от сотрудников Госавтоинспекции, наехал на одного из них, но был задержан, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с происшествием в Челябинске. В социальных медиа сообщается, что в Челябинске мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от сотрудников ДПС. В результате он совершил ДТП и наезд на сотрудника полиции. В машине правонарушителя находился его четырехлетний сын. Глава Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил врид заместителя председателя СК России... Корпусову К.Е. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. По данным официального представителя МВД, в дежурную часть поступило сообщение, что на одной из улиц города водитель Mazda опасно маневрирует с ребенком в салоне. Водитель не отреагировал на требование экипажа Госавтоинспекции остановиться и попытался скрыться, полицейские начали его преследовать. Задержать и доставить в отдел полиции пьяного мужчину удалось, когда к погоне подключились еще четыре экипажа Госавтоинспекции. Четырехлетний сын нарушителя, сидевший на переднем пассажирском сиденье, в ДТП не пострадал, его передали матери, уточнила Волк.
https://ria.ru/20240805/nalchik-1964258914.html
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происшествия, россия, челябинская область, челябинск, ирина волк, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск, Ирина Волк, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после ДТП в Магнитогорске
Бастрыкин поручил возбудить дело после наезда на полицейского в Магнитогорске