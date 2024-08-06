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В приморском Дальнереченске прорвало дамбу - РИА Новости, 06.08.2024
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09:48 06.08.2024 (обновлено: 11:27 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/dalnerechensk-1964326524.html
В приморском Дальнереченске прорвало дамбу
В приморском Дальнереченске прорвало дамбу - РИА Новости, 06.08.2024
В приморском Дальнереченске прорвало дамбу
Прокуроры начали проверку после прорыва дамбы в городе Дальнереченске Приморского края, сообщило региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:48
2024-08-06T11:27
происшествия
россия
дальнереченск
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости. Прокуроры начали проверку после прорыва дамбы в городе Дальнереченске Приморского края, сообщило региональное надзорное ведомство. "Проверкой установлено, что ночью 6 августа 2024 года произошел прорыв земляной насыпи, которая сдерживала потоки воды. В настоящее время затоплены восемь жилых домов на улице Солнечной, под угрозой подтопления находятся более 40 домовладений. Принимаются меры к эвакуации жителей, развернут пункт временного размещения граждан", — говорится в релизе.Как считают в прокуратуре, нарушение прав и законных интересов граждан стало возможно из-за ненадлежащего исполнения обязанностей чиновниками муниципального образования. Ведомство направило материалы по выявленным нарушениям в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о халатности.При прорыве насыпи дамбы никто не пострадал, заявили РИА Новости в региональном министерстве ГО и ЧС. Там отметили, что каменная основа дамбы цела, а поток воды слабый.Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в Дальнереченске укрепляют дамбу из-за угрозы подъема воды в реках. По данным краевого правительства, уровень реки Малиновка продолжает расти, в зону затопления, по предварительной оценке, попадает 50 домов в микрорайоне мясокомбината. Местные власти совместно с полицией организовали эвакуацию жителей. В город направили дополнительные силы спасателей с плавсредствами и техникой. Сильные дожди идут в Приморье уже две недели. В Шкотовском, Партизанском городском и Партизанском муниципальном округах ввели режим ЧС из-за затоплений домов и участков, в 14 районах — из-за затопления посевов. По последним данным регионального министерства ГО и ЧС, от транспортного сообщения отрезаны 12 населенных пунктов.
https://ria.ru/20240805/burjatija-1964084886.html
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Обстановка в Дальнереченске после прорыва дамбы
Дамбу прорвало в приморском Дальнереченске, подтоплены восемь домов, есть угроза затопления еще 40, прокуратура начала проверку.
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происшествия, россия, дальнереченск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Дальнереченск, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В приморском Дальнереченске прорвало дамбу

Прокуратура Приморья организовала проверку после прорыва дамбы в Дальнереченске

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости. Прокуроры начали проверку после прорыва дамбы в городе Дальнереченске Приморского края, сообщило региональное надзорное ведомство.
"Проверкой установлено, что ночью 6 августа 2024 года произошел прорыв земляной насыпи, которая сдерживала потоки воды. В настоящее время затоплены восемь жилых домов на улице Солнечной, под угрозой подтопления находятся более 40 домовладений. Принимаются меры к эвакуации жителей, развернут пункт временного размещения граждан", — говорится в релизе.
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Как считают в прокуратуре, нарушение прав и законных интересов граждан стало возможно из-за ненадлежащего исполнения обязанностей чиновниками муниципального образования. Ведомство направило материалы по выявленным нарушениям в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о халатности.
При прорыве насыпи дамбы никто не пострадал, заявили РИА Новости в региональном министерстве ГО и ЧС. Там отметили, что каменная основа дамбы цела, а поток воды слабый.
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Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в Дальнереченске укрепляют дамбу из-за угрозы подъема воды в реках. По данным краевого правительства, уровень реки Малиновка продолжает расти, в зону затопления, по предварительной оценке, попадает 50 домов в микрорайоне мясокомбината. Местные власти совместно с полицией организовали эвакуацию жителей. В город направили дополнительные силы спасателей с плавсредствами и техникой.
Сильные дожди идут в Приморье уже две недели. В Шкотовском, Партизанском городском и Партизанском муниципальном округах ввели режим ЧС из-за затоплений домов и участков, в 14 районах — из-за затопления посевов. По последним данным регионального министерства ГО и ЧС, от транспортного сообщения отрезаны 12 населенных пунктов.
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