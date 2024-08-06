https://ria.ru/20240806/cybertruck-1964305826.html

В Техасе расследуют первую в США летальную аварию с участием Cybertruck

В Техасе расследуют первую в США летальную аварию с участием Cybertruck - РИА Новости, 06.08.2024

В Техасе расследуют первую в США летальную аварию с участием Cybertruck

Полиция Техаса расследует, вероятно, первую в США аварию с участием электромобиля Cybertruck компании Tesla со смертельным исходом, сообщает телеканал Fox 4... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T06:02

2024-08-06T06:02

2024-08-06T10:53

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Полиция Техаса расследует, вероятно, первую в США аварию с участием электромобиля Cybertruck компании Tesla со смертельным исходом, сообщает телеканал Fox 4 Beaumont. "Департамент общественной безопасности Техаса расследует, по мнению некоторых, возможно, первый в стране случай со смертельным исходом, связанный с аварией с участием Tesla Cybertruck", — говорится в сообщении телеканала. Телеканал сообщает, что водитель электромобиля погиб в результате аварии, в ходе которой он съехал с дороги и врезался в трубу. Tesla Cybertruck — это второй по популярности электрический пикап на рынке, уступающий пикапу F-150 от американского автопроизводителя Ford. По данным компании Tesla, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, на американском рынке Cybertruck стоит от 57 до 96 тысяч долларов. Ранее Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) сообщило о том, что Tesla отзывает более двух миллионов машин, произведенных с 2012 года, в том числе Cybertruck, из-за слишком маленького шрифта на предупреждающих индикаторах.

https://ria.ru/20240804/turtsija-1963981189.html

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в мире, техас, сша, илон маск, tesla motors