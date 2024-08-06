https://ria.ru/20240806/chuvashiya-1964495311.html

В Минстрое Чувашии провели следственные действия

В Минстрое Чувашии провели следственные действия - РИА Новости, 06.08.2024

В Минстрое Чувашии провели следственные действия

Следственные действия проводились во вторник в минстрое Чувашии, глава ведомства находится на рабочем месте, сообщили РИА Новости в министерстве строительства... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:43

2024-08-06T18:43

2024-08-06T18:44

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

россия

чувашская республика (чувашия)

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Следственные действия проводились во вторник в минстрое Чувашии, глава ведомства находится на рабочем месте, сообщили РИА Новости в министерстве строительства республики."В министерстве строительства республики днём во вторник проводились следственные действия. Министр строительства не задержан, он на рабочем месте, ранее был вызван для дачи показаний", - сообщили в минстрое Чувашии.В региональном следственном управлении СК РФ не стали комментировать ситуацию, пообещав предоставить официальную информацию позже.

https://realty.ria.ru/20240717/chuvashiya-1960193845.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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2024

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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, чувашская республика (чувашия), происшествия, следственный комитет россии (ск рф)