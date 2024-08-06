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В Минстрое Чувашии провели следственные действия - РИА Новости, 06.08.2024
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18:43 06.08.2024 (обновлено: 18:44 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/chuvashiya-1964495311.html
В Минстрое Чувашии провели следственные действия
В Минстрое Чувашии провели следственные действия - РИА Новости, 06.08.2024
В Минстрое Чувашии провели следственные действия
Следственные действия проводились во вторник в минстрое Чувашии, глава ведомства находится на рабочем месте, сообщили РИА Новости в министерстве строительства... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:43
2024-08-06T18:44
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
чувашская республика (чувашия)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Следственные действия проводились во вторник в минстрое Чувашии, глава ведомства находится на рабочем месте, сообщили РИА Новости в министерстве строительства республики."В министерстве строительства республики днём во вторник проводились следственные действия. Министр строительства не задержан, он на рабочем месте, ранее был вызван для дачи показаний", - сообщили в минстрое Чувашии.В региональном следственном управлении СК РФ не стали комментировать ситуацию, пообещав предоставить официальную информацию позже.
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россия
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, чувашская республика (чувашия), происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Минстрое Чувашии провели следственные действия

Министра строительства Чувашии вызывали для дачи показаний

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкВид на Чебоксары
Вид на Чебоксары - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Следственные действия проводились во вторник в минстрое Чувашии, глава ведомства находится на рабочем месте, сообщили РИА Новости в министерстве строительства республики.
"В министерстве строительства республики днём во вторник проводились следственные действия. Министр строительства не задержан, он на рабочем месте, ранее был вызван для дачи показаний", - сообщили в минстрое Чувашии.
В региональном следственном управлении СК РФ не стали комментировать ситуацию, пообещав предоставить официальную информацию позже.
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)РоссияЧувашская Республика (Чувашия)ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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