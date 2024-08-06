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Чибис попросил Путина поддержать перенос перевалки угля из центра Мурманска - РИА Новости, 06.08.2024
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Мурманская область
 
15:46 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/chibis-1964448269.html
Чибис попросил Путина поддержать перенос перевалки угля из центра Мурманска
Чибис попросил Путина поддержать перенос перевалки угля из центра Мурманска - РИА Новости, 06.08.2024
Чибис попросил Путина поддержать перенос перевалки угля из центра Мурманска
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его поддержать предложение о поэтапном переносе перевалки РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:46
2024-08-06T15:46
мурманская область
жкх
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мурманск
россия
андрей чибис
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МУРМАНСК, 6 авг – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его поддержать предложение о поэтапном переносе перевалки угля из центра Мурманска на западный берег Кольского залива и получил поддержку главы государства, сообщило министерство информационной политики региона. Губернатор пояснил, что перегрузка угля в порту Мурманска со времен СССР выполняется открытым грейферным способом, что неблагоприятно сказывается на общей экологической обстановке. "Для людей сейчас, помимо остальных вопросов, это один из самых чувствительных аспектов", – рассказал Чибис. Как пояснили в министерстве, весной 2024 года был проведен анализ работы экологической лаборатории, конкретизированы марки угля, которые вызывают повышенное пыление, и было принято решение не направлять их в порт с начала марта. При этом мурманский морской торговый порт (ММПТ) использует технологии, направленные на снижение негативных экологических последствий перегрузки, но это не исключает попадания угольной пыли в жилую зону. Чибис также отметил, что якорным проектом Мурманского транспортного узла (МТУ) является строительство комплекса перегрузки угля "Лавна", первого со времен СССР портового терминала в Мурманске мощностью 18 миллионов тонн, где перевалка угля будет осуществляться полностью закрытым способом. Терминал находится в завершающей стадии строительства и будет запущен в работу до конца 2024 года. "С учетом того, что Лавна будет в этом году доделана по всем прогнозам... я просил бы вашей поддержки на поэтапный перевод угля из центра города на западный берег. Это, конечно, не должно быть моментально, в одночасье. Мы должны порт сохранить. Мы с руководством компании вопрос уже поставили, понимаем, что в этом направлении будем двигаться", - сказал Чибис. Глава региона попросил поручения президента и содействия правительства заместить уголь другими грузами, чтобы предприятие не остановило работу. Отмечается, что власти Мурманской области проводят работу с собственниками ММТП в этой части. Правительство региона готово оказать содействие компании по проектам, направленным на диверсификацию грузовой базы. "Учитывая потенциал развития МТУ, строительство специализированного терминала "Лавна", достигнутые договоренности, Владимир Путин поддержал предложение губернатора Мурманской области, а также дал поручение правительству РФ рассмотреть вопрос поэтапного переноса перевалки угля на создаваемую специализированную портовую инфраструктуру на западном берегу Кольского залива и разработке плана мероприятий по переориентации угольной перевалки и замещению угля на другие виды грузов в порту Мурманск", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20240418/priglashenie-1940863800.html
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жкх, мурманская область, мурманск, россия, андрей чибис, владимир путин
Мурманская область, ЖКХ, Мурманская область, Мурманск, Россия, Андрей Чибис, Владимир Путин

Чибис попросил Путина поддержать перенос перевалки угля из центра Мурманска

© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© POOL
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
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МУРМАНСК, 6 авг – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его поддержать предложение о поэтапном переносе перевалки угля из центра Мурманска на западный берег Кольского залива и получил поддержку главы государства, сообщило министерство информационной политики региона.
Губернатор пояснил, что перегрузка угля в порту Мурманска со времен СССР выполняется открытым грейферным способом, что неблагоприятно сказывается на общей экологической обстановке.
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«
"Для людей сейчас, помимо остальных вопросов, это один из самых чувствительных аспектов", – рассказал Чибис.
Как пояснили в министерстве, весной 2024 года был проведен анализ работы экологической лаборатории, конкретизированы марки угля, которые вызывают повышенное пыление, и было принято решение не направлять их в порт с начала марта. При этом мурманский морской торговый порт (ММПТ) использует технологии, направленные на снижение негативных экологических последствий перегрузки, но это не исключает попадания угольной пыли в жилую зону.
Чибис также отметил, что якорным проектом Мурманского транспортного узла (МТУ) является строительство комплекса перегрузки угля "Лавна", первого со времен СССР портового терминала в Мурманске мощностью 18 миллионов тонн, где перевалка угля будет осуществляться полностью закрытым способом. Терминал находится в завершающей стадии строительства и будет запущен в работу до конца 2024 года.
«
"С учетом того, что Лавна будет в этом году доделана по всем прогнозам... я просил бы вашей поддержки на поэтапный перевод угля из центра города на западный берег. Это, конечно, не должно быть моментально, в одночасье. Мы должны порт сохранить. Мы с руководством компании вопрос уже поставили, понимаем, что в этом направлении будем двигаться", - сказал Чибис.
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Глава региона попросил поручения президента и содействия правительства заместить уголь другими грузами, чтобы предприятие не остановило работу. Отмечается, что власти Мурманской области проводят работу с собственниками ММТП в этой части. Правительство региона готово оказать содействие компании по проектам, направленным на диверсификацию грузовой базы.
"Учитывая потенциал развития МТУ, строительство специализированного терминала "Лавна", достигнутые договоренности, Владимир Путин поддержал предложение губернатора Мурманской области, а также дал поручение правительству РФ рассмотреть вопрос поэтапного переноса перевалки угля на создаваемую специализированную портовую инфраструктуру на западном берегу Кольского залива и разработке плана мероприятий по переориентации угольной перевалки и замещению угля на другие виды грузов в порту Мурманск", - сообщили в министерстве.
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Мурманская областьЖКХМурманская областьМурманскРоссияАндрей ЧибисВладимир Путин
 
 
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