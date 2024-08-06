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Чернышенко будет курировать реализацию потенциала каждого человека - РИА Новости, 06.08.2024
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10:46 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/chernyshenko-1964340716.html
Чернышенко будет курировать реализацию потенциала каждого человека
Чернышенко будет курировать реализацию потенциала каждого человека - РИА Новости, 06.08.2024
Чернышенко будет курировать реализацию потенциала каждого человека
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать направления, связанные с реализацией... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:46
2024-08-06T10:46
россия
дмитрий чернышенко
политика
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать направления, связанные с реализацией потенциала каждого человека и воспитанием патриотичной, социально ответственной личности, сообщается на сайте правительства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по исполнению указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Глава правительства определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать эту работу, сообщается на сайте кабмина. "В ведении вице-премьера Дмитрия Чернышенко – национальные цели, направленные на реализацию потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", - говорится в сообщении. В правительстве напомнили, что один из показателей такой работы – увеличение к 2030 году до 75% доли молодых людей, участвующих в проектах и программах профессионального и личностного развития и патриотического воспитания. Кроме того, к 2030 году до 45% должна увеличиться доля молодёжи, вовлечённой в добровольческую и общественную деятельность. Как уточнили в кабмине, в решении этих задач поможет нацпроект "Молодёжь и дети".
https://ria.ru/20240806/patrushev-1964337591.html
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россия, дмитрий чернышенко, политика
Россия, Дмитрий Чернышенко, Политика
Чернышенко будет курировать реализацию потенциала каждого человека

Вице-премьер Чернышенко будет курировать реализацию потенциала каждого человека

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать направления, связанные с реализацией потенциала каждого человека и воспитанием патриотичной, социально ответственной личности, сообщается на сайте правительства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по исполнению указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Глава правительства определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать эту работу, сообщается на сайте кабмина.
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"В ведении вице-премьера Дмитрия Чернышенко – национальные цели, направленные на реализацию потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", - говорится в сообщении.
В правительстве напомнили, что один из показателей такой работы – увеличение к 2030 году до 75% доли молодых людей, участвующих в проектах и программах профессионального и личностного развития и патриотического воспитания. Кроме того, к 2030 году до 45% должна увеличиться доля молодёжи, вовлечённой в добровольческую и общественную деятельность. Как уточнили в кабмине, в решении этих задач поможет нацпроект "Молодёжь и дети".
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