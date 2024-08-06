https://ria.ru/20240806/chernyshenko-1964340716.html

Чернышенко будет курировать реализацию потенциала каждого человека

Чернышенко будет курировать реализацию потенциала каждого человека - РИА Новости, 06.08.2024

Чернышенко будет курировать реализацию потенциала каждого человека

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать направления, связанные с реализацией... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:46

2024-08-06T10:46

2024-08-06T10:46

россия

дмитрий чернышенко

политика

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать направления, связанные с реализацией потенциала каждого человека и воспитанием патриотичной, социально ответственной личности, сообщается на сайте правительства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по исполнению указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Глава правительства определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать эту работу, сообщается на сайте кабмина. "В ведении вице-премьера Дмитрия Чернышенко – национальные цели, направленные на реализацию потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", - говорится в сообщении. В правительстве напомнили, что один из показателей такой работы – увеличение к 2030 году до 75% доли молодых людей, участвующих в проектах и программах профессионального и личностного развития и патриотического воспитания. Кроме того, к 2030 году до 45% должна увеличиться доля молодёжи, вовлечённой в добровольческую и общественную деятельность. Как уточнили в кабмине, в решении этих задач поможет нацпроект "Молодёжь и дети".

https://ria.ru/20240806/patrushev-1964337591.html

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россия, дмитрий чернышенко, политика