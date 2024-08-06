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В Британии не будут менять законы о миграции из-за протестов, считает лорд - РИА Новости, 06.08.2024
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17:41 06.08.2024 (обновлено: 17:44 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/britanija-1964482920.html
В Британии не будут менять законы о миграции из-за протестов, считает лорд
В Британии не будут менять законы о миграции из-за протестов, считает лорд - РИА Новости, 06.08.2024
В Британии не будут менять законы о миграции из-за протестов, считает лорд
Правительство Великобритании не будет менять законы о миграции и общественном порядке на фоне антииммигрантских протестов, заявил РИА Новости член Палаты лордов РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:41
2024-08-06T17:44
в мире
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кир стармер
лига английской обороны
беспорядки в британии
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Правительство Великобритании не будет менять законы о миграции и общественном порядке на фоне антииммигрантских протестов, заявил РИА Новости член Палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф. &quot;Никаких изменений не будет. У нас уже есть довольно хороший набор законов для поддержания общественного порядка&quot;, – сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о возможных изменениях в законодательстве страны на фоне протестов.Главной целью правительства в этой ситуации будет показать, что оно действует твердо и быстро, считает Балф. "Разница между нынешним правительством и тем, как действовали бы консерваторы, будет невелика", - добавил он. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток, его задержали и предъявили обвинения. Полицейские подтвердили, что не связывают произошедшее с терроризмом. Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что виновник нападения - беженец. Позднее стало известно, что напавший на детей подросток родился в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны", за все время их проведения были задержаны около 380 человек. Ряд британских СМИ заявил о якобы наличии в разжигании ультраправых протестов российского следа. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии. На фоне беспорядков премьер-министр страны Кир Стармер провел в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По его итогам глава правительства пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в социальных сетях. Замминистра юстиции Хейди Александер во вторник заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы шесть тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
https://ria.ru/20240805/britaniya-1964266698.html
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в мире, лондон, россия, великобритания, кир стармер, лига английской обороны, беспорядки в британии
В мире, Лондон, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Лига английской обороны, Беспорядки в Британии
В Британии не будут менять законы о миграции из-за протестов, считает лорд

Парламентарий Балф: правительство Британии не будет менять законы о миграции

© RTСтолкновения протестующих с полицией возле отеля Holiday Inn Express, в котором, предположительно, проживают мигранты. Кадр видео
Столкновения протестующих с полицией возле отеля Holiday Inn Express, в котором, предположительно, проживают мигранты. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© RT
Столкновения протестующих с полицией возле отеля Holiday Inn Express, в котором, предположительно, проживают мигранты. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Правительство Великобритании не будет менять законы о миграции и общественном порядке на фоне антииммигрантских протестов, заявил РИА Новости член Палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф.
«

"Никаких изменений не будет. У нас уже есть довольно хороший набор законов для поддержания общественного порядка", – сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о возможных изменениях в законодательстве страны на фоне протестов.

Главной целью правительства в этой ситуации будет показать, что оно действует твердо и быстро, считает Балф.
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5 августа, 20:08
"Разница между нынешним правительством и тем, как действовали бы консерваторы, будет невелика", - добавил он.
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток, его задержали и предъявили обвинения. Полицейские подтвердили, что не связывают произошедшее с терроризмом.
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Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что виновник нападения - беженец. Позднее стало известно, что напавший на детей подросток родился в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны", за все время их проведения были задержаны около 380 человек. Ряд британских СМИ заявил о якобы наличии в разжигании ультраправых протестов российского следа. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
На фоне беспорядков премьер-министр страны Кир Стармер провел в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По его итогам глава правительства пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в социальных сетях. Замминистра юстиции Хейди Александер во вторник заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы шесть тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
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Вчера, 09:13
 
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