https://ria.ru/20240806/blinovskaya-1964501023.html

Дело Блиновской поступило в московский суд для рассмотрения по существу

Дело Блиновской поступило в московский суд для рассмотрения по существу - РИА Новости, 06.08.2024

Дело Блиновской поступило в московский суд для рассмотрения по существу

В Савеловский суд Москвы для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской, ей вменяется неуплата налогов, РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:23

2024-08-06T19:23

2024-08-06T19:28

общество

елена блиновская

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942078653_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_9fc17ac97974d6e84c10ed0dce1195e1.jpg

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В Савеловский суд Москвы для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской, ей вменяется неуплата налогов, легализация денежных средств и неправомерный оборот средств платежей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В Савёловский районный суд города Москвы поступило уголовное дело в отношении Блиновской Елены Олеговны", - рассказал собеседник агентства.В скором времени будет назначена дата предварительного слушания этого дела.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Затем они легализовали часть из указанных денег – всего 716 миллионов рублей. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.

https://ria.ru/20240801/blinovskaya-1963457962.html

https://ria.ru/20240629/blinovskiy-1956321577.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, елена блиновская, москва