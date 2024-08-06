https://ria.ru/20240806/biznes-1964383657.html

Бизнес может стать более узнаваемым благодаря выходу на маркетплейс

Бизнес может стать более узнаваемым благодаря выходу на маркетплейс - РИА Новости, 06.08.2024

Бизнес может стать более узнаваемым благодаря выходу на маркетплейс

Все больше субъектов МСП хотят и пытаются выйти на площадки маркетплейсов, которые являются своего рода посредником между продавцами и покупателями. Для многих... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:11

2024-08-06T15:11

2024-08-06T16:51

твой бизнес

россия

корпорация мсп

александр исаевич

продукты

косметика

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920785649_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_69970d0833845af4f4ddd4aa8a8bb71c.jpg

Все больше субъектов МСП хотят и пытаются выйти на площадки маркетплейсов, которые являются своего рода посредником между продавцами и покупателями. Для многих предпринимателей такой выход – это узнаваемость в других регионах и масштабирование, а также увеличение дохода. По национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" бизнесмены, которые хотят выйти на интернет-площадки могут воспользоваться различной поддержкой и консультациями.Корпорация МСП ранее сообщала, что число субъектов малого и среднего бизнеса в сфере онлайн-торговли достигло 387 тысяч за первые три месяца 2024 года, из них около половины появилось в 2023 году. Резкий рост МСП в этом сегменте начался еще на фоне пандемии, когда в обществе появился массовых запрос на дистанционные покупки."В 2023 году в нашей стране было открыто 170 тысяч новых компаний, которые занимаются онлайн-торговлей. То есть фактически половина от общего числа МСП в данной сфере (на конец марта это было 387 тысяч). Данная цифра в девять раз больше, чем было до начала пандемии. На ее фоне люди стали повсеместно заказывать товары и продукты из дома. Первым на этот запрос среагировал малый и микробизнес. Он как более подвижный и гибкий оперативно сформировал для потребителей подходящее предложение", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Центр "Мой бизнес" предлагает по размещению субъектов МСП на маркетплейсах обучение по программе "Выход на маркетплейсы для субъектов малого и среднего предпринимательства", подбор электронной торговой площадки и содействие в регистрации учетной записи субъекта МСП, сопровождение при выводе на электронную торговую площадку.Кроме того, можно получить продвижение продукции МСП на электронной торговой площадке в течение не менее одного календарного месяца, а также софинансирование затрат, и содействие в решении иных организационно-технических вопросах, связанных с выводом на электронную торговую площадку.Косметика, соответствующая желаниямПредпринимательница из Карелии Наталья Николаева, в прошлом госслужащий, а сейчас создательница собственного бренда "NatKo" - уходовой косметики для волос, пошла за мечтой и начала заниматься любимым делом. Наталья уже 10 лет работает в парикмахерской сфере, создавая прически, занимаясь стрижками и уходом за волосами. Для получения наивысшего качества волос после окрашивания она начала изучать тему косметики и ее создания, все больше погружаясь в тему производства."Когда видишь, что косметика не соответствует желаниям и требованиям, то начинаешь создавать свою. И потихонечку мы вышли на небольшое производство", - сказала РИА Новости Николаева.Так зародился собственный бренд косметики. В апреле этого года бренд вышел на маркетплейс, что стало большим шагом к масштабированию бизнеса."На маркетплейсы вышли только в этом году. Начали работать только с косметикой для волос. Уже готовы к выходу на маркетплейсы с линейкой косметики для лица "Lepattava", - сказала Николаева.По ее словам, Центр "Мой бизнес" помог зарегистрировать товарный знак и выйти на торговую площадку. Польза от выхода на маркетплейсы заключается в выходе в другие регионы, так как через такие площадки есть узнаваемость в других городах.Состав косметики бренда на 95-100% состоит из натуральных компонентов, она проходит все необходимые исследования и соответствует требованиям, что подтверждается декларациями о соответствии продукции. Также компания активно расширяется, на сегодняшний день создано и задекларировано 32 продукта, еще три готовится к декларированию.На данный момент при поддержке Центра "Мой бизнес" проходит регистрацию товарный знак второго бренда – косметики для лица и тела "Lepattava". В планах у Натальи – не только увеличить производство и линейку косметических средств, но и стать узнаваемым, а также продаваемым брендом косметики из Карелии.Кройка и шитьеМария Хуторная – предпринимательница из Краснодарского края открыла собственное небольшое производство по пошиву детской одежды "Машины штучки" в 2022 году. Мария получила две субсидии по социальному контракту на открытие бизнеса и его развитие в размере 250 и 350 тысяч, соответственно. На них предпринимательница приобрела все необходимое оборудование. Также ассортимент производства можно приобрести на маркетплейсах, на данный момент Мария развивает это направление."Я всю жизнь в этом, шью с 14 лет, это была моя мечта. Я училась, закончила курсы кройки и шитья. Потом поступила на модельера конструктора. У меня 26 лет опыта в этом. Раньше я была наемным работником, а когда коллеги начали открывать что-то свое, то подумала, чем я хуже. Мы все работали на предприятии и потом, наверное, пандемия подтолкнула, потому что нас закрыли", - сказала РИА Новости Хуторная.Предпринимательница решила выбрать детское направление, так как такие товары пользуются спросом. На данный момент Мария развивает выход на площадки маркетплейсов.По ее словам, при выходе на маркетплейсы удалось увеличить свой доход, а также продукцию стали узнавать люди по всей России.Центр "Мой бизнес" по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" помог Марии со множеством консультаций, зарегистрировать товарный знак, сделать логотип, а также помог оформить товарный знак, так как на многие детские вещи он необходим.Мария благодарна центру "Мой бизнес" за оказываемую помощь. Видя положительные отзывы от клиентов, хочется продолжать расти и развиваться, отметила она. Поэтому в будущем предпринимательница не планирует останавливаться и будет развивать масштабирование.Натуральные макароныПредпринимательница Ирина Долгова из Новороссийска создала производство безглютеновых макаронных изделий "Иван да Марья". Ирина обратилась в муниципальный Центр поддержки предпринимательства Новороссийска в 2020 году, благодаря чему попала на обучение в программу "Наставничество 2020" и смогла вывести свой продукт на популярные маркетплейсы.Ирина смогла корректно создать карточки товаров, описания к ним, а также осуществить первую и последующие отгрузки.Предпринимательница считает, что все больше людей выбирает питаться натуральными продуктами. И среди них если люди, которые предрасположены к чувствительности на глютен, люди, страдающие целиакией, непереносимостью глютена, аутизмом, сахарным диабетом, спортсмены, вегетарианцы. Поэтому выбор пал именно на безглютеновые изделия.Продукция ее компании представлена на маркетплейсах, в интернет-магазинах здорового питания, в торговых точках Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, ростова-на-Дону и многих других городов. Кроме того, проект также осваивает новые рынки маркетплейсов. Например, Alibaba и "Свое родное".Чтобы продавать товары, необходимо получить лицензию и разрешение на деятельность. В России уже не первый год идет реформа — проект по упрощению выдачи лицензий и разрешений. Ежегодно в стране оформляется порядка миллиона таких документов. А их наличие — обязательное условие для ведения многих видов предпринимательской деятельности. Еще недавно, чтобы получить лицензию или разрешение, бизнесу нужно было потратить много времени: собирать в бумажном виде документы, а потом лично предоставлять одну и ту же информацию в несколько ведомств. Теперь все данные можно получить на "Госуслугах". Количество документов, которые нужны для получения лицензий, уменьшилось в два раза, для разрешений — в 1,5 раза.По всем вопросам начинающие и действующие предприниматели могут обратиться в центр "Мой бизнес" в своем регионе. Поддержка оказывается по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20240726/gospodderzhka-1962187000.html

https://ria.ru/20240729/dostup-1962746832.html

https://ria.ru/20240805/biznesmeny-1964152425.html

https://ria.ru/20240805/morozhenoe-1964227355.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич, продукты, косметика, поддержка бизнеса