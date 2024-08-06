https://ria.ru/20240806/bilayn-1964147546.html

Билайн бизнес представил цифровую платформу трекинга с использованием ИИ

Билайн бизнес представил цифровую платформу трекинга с использованием ИИ - РИА Новости, 06.08.2024

Билайн бизнес представил цифровую платформу трекинга с использованием ИИ

Билайн бизнес в партнерстве с "Навигационными решениями" объявил о старте продаж цифровой платформы трекинга (18+), разработанной для мониторинга персонала и... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:00

2024-08-06T10:00

2024-08-06T10:00

технологии

билайн

вымпелком

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Билайн бизнес в партнерстве с "Навигационными решениями" объявил о старте продаж цифровой платформы трекинга (18+), разработанной для мониторинга персонала и важных активов внутри зданий в режиме реального времени с использованием искусственного интеллекта (ИИ), сообщает пресс-служба компании. "Мы рады сообщить о начале сотрудничества с билайн бизнес. Эта партнерская инициатива открывает для клиентов возможность быстрой и надежной интеграции решений для отслеживания активов. Объединив технологические компетенции и инновационные разработки компаний, мы сможем предложить заказчикам высококачественные технологии трекинга активов для различных индустриальных сценариев, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы и повысить производственную эффективность. Мы уверены, что сотрудничество с билайн бизнес станет залогом успешного развития и взаимовыгодного партнерства", – цитируются в сообщении слова генерального директора ООО "Навигационные решения" Алексея Панева.Решение может использоваться на производственных и промышленных предприятиях, складских помещениях, торговых и бизнес-центрах, ритейле, медицине, в добыче и переработке. С его помощью можно отслеживать перемещение сотрудников, транспорта и товарно-материальных ценностей в опасных зонах, регулируя уровень безопасности и дисциплину труда, говорится в сообщении.Это еще один пилотный проект с партнерским решением, имеющим синергии с продуктовой линейкой билайн бизнес в продуктовом домене Интернета вещей."Уже сейчас мы предлагаем нашим корпоративным заказчикам решения по единому мониторингу транспорта и грузов на базе GPS (ДжиПиЭс) и ГЛОНАСС, контроль и мониторинг курьеров, водителей и сотрудников, работающих вне офиса. Но наши клиенты хотят иметь возможность мониторинга перемещений сотрудников и объектов внутри помещений, обеспечивая сквозной процесс контроля и управления. Для того, чтобы закрыть спектр связанных с этим задач, мы рады представить новый продукт", – отметила руководитель Центра по партнерствам и инновациям билайн бизнес Антонова Екатерина, слова которой приводит пресс-служба.Платформа трекинга предоставляет пользователям широкий набор функций, доступных через веб-сервис. Это решение позволяет бизнесу вести мониторинг перемещения сотрудников, объектов и транспортных средств, контролировать их местоположение и получать данные о передвижениях по заданным зонам на предприятии. Платформа предлагает ряд специализированных отчетов для более детального анализа полученных данных. Отдельно можно настроить получение уведомлений текстовым сообщением, в боте мессенджера "Телеграм" или на электронную почту.Кроме того, система способна быстро и почти незаметно переключаться между мониторингом на территории предприятия внутри помещения и снаружи. Программное обеспечение (ПО) поддерживает трекеры разных вендоров и разных технологий позиционирования – UWB (ЮДайблюБи), BLE (БиЭлИ), GPS, ГЛОНАСС – это позволяет настроить решение под себя в зависимости от задач и бюджета. Также существует возможность запуска системы в удаленном режиме работы.Билайн бизнес предлагает заказчикам реализацию проектов "под ключ" с техподдержкой, рекомендациями по установке и настройке системы, и другими сервисами, которые могут понадобиться заказчику для полноценной и стабильной работы платформы. Отдельно стоит отметить, что ПО, входящее в цифровую платформу трекинга, зарегистрировано в реестре российского ПО, пояснили в компании."Развитие вертикальных IoT-решений (интернет вещей) — один из ключевых фокусов развития направления интернета вещей на ближайшие несколько лет в компании. Мы видим неоспоримый потенциал этих проектов и уверены, что подобные предложения будут востребованы как государственными заказчиками, так и бизнесом. Совместный запуск с "Навигационными решениями" позволит расширить существующую линейку продуктов "Мониторинга" для корпоративных клиентов билайн бизнес и позволит им оптимизировать бизнес процессы и учет рабочего времени персонала, что прямо конвертируется в финансовую эффективность предприятия", – приводятся в сообщении слова директора департамента развития и управления продуктов интернета вещей и оператора фискальных данных, ПАО "ВымпелКом" Александра Хомутинникова.Возможности искусственного интеллекта, примененные в системе, не только повышают точность позиционирования, но и позволяют заранее определять возможные внештатные инциденты для своевременной реакции на них. Кроме того, платформа позволяет отправлять уведомления сотрудникам с важной информацией, что ускоряет и упрощает бизнес-процессы. Если на объекте существуют зоны с разным уровнем допуска, то отдельно можно настроить фиксацию времени входа сотрудников на закрытые территории, что повышает безопасность труда и способствует предотвращению несанкционированных проникновений.Внедрение цифровой платформы трекинга позволяет бизнесу не только упорядочить оптимизацию своих расходов, но и значительно повысить уровень производственной безопасности сотрудников и процесс обслуживания клиентов, заключили в компании.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLtWL3W1qE

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, билайн, вымпелком, искусственный интеллект (ии)