https://ria.ru/20240806/belgorod-1964289176.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщает областное ГУМЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T00:36

2024-08-06T00:36

2024-08-06T00:36

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

россия

безопасность

белгородская область

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщает областное ГУМЧС России в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 0.15 мск, через восемь минут ее отменили. "Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

россия

белгородская область

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